В Полоцке Pontiac насмерть сбил мужчину

В Полоцке под колесами легковушки погиб пешеход. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Смертельный наезд произошел 30 января, около 22.00, на улице Максима Богдановича. По информации инспекторов, 20-летний водитель Pontiac Vibe совершил наезд на 57-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.