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В Полоцке Pontiac насмерть сбил мужчину
В Полоцке под колесами легковушки погиб пешеход. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Смертельный наезд произошел 30 января, около 22.00, на улице Максима Богдановича. По информации инспекторов, 20-летний водитель Pontiac Vibe совершил наезд на 57-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 30 января, около 22.00, на улице Максима Богдановича.
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