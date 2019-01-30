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В Полоцке Pontiac насмерть сбил мужчину

31.01.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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В Полоцке под колесами легковушки погиб пешеход. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Смертельный наезд произошел 30 января, около 22.00, на улице Максима Богдановича. По информации инспекторов, 20-летний водитель Pontiac Vibe совершил наезд на 57-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Смертельный наезд произошел 30 января, около 22.00, на улице Максима Богдановича.
 
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