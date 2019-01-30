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Снова вместе. Как изменились главные героини сериала «Татьянин день» спустя 12 лет

31.01.2019 12:49 — Разное | СТВ  
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Актриса Анна Снаткина показала фото с коллегой по сериалу «Татьянин день» Натальей Рудовой.  

Снимок был опубликован в Instagram и посвящен празднику всех Татьян.  

Анна Снаткина:
Если бы вы знали, как часто ко мне в жизни обращаются по имени Татьяна, несмотря на то, что я Аня! Виной всему, конечно же, знаковая для меня роль в «Татьянином дне». За эти годы Татьяна стало моим вторым именем.  

Снова вместе. Как изменились главные героини сериала «Татьянин день» спустя 12 лет
Фото: instagram.com/snatkina_anna

Премьера популярного сериала «Татьянин день» состоялась в 2007 году. Рудова и Снаткина исполнили главные роли – Татьян, которые ищут свое счастье. В год выхода сериала и Анне Снаткиной, и Наталье Рудовой было по 24 года. Роли сделали актрис знаменитыми.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала (смотрите здесь).  
 
 
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Актриса Анна Снаткина показала фото с коллегой по сериалу «Татьянин день» Натальей Рудовой.   Снимок был опубликован в Instagram и посвящен празднику всех Татьян.   ...
 
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