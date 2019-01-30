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Снова вместе. Как изменились главные героини сериала «Татьянин день» спустя 12 лет
Актриса Анна Снаткина показала фото с коллегой по сериалу «Татьянин день» Натальей Рудовой.
Снимок был опубликован в Instagram и посвящен празднику всех Татьян.
Анна Снаткина:
Премьера популярного сериала «Татьянин день» состоялась в 2007 году. Рудова и Снаткина исполнили главные роли – Татьян, которые ищут свое счастье. В год выхода сериала и Анне Снаткиной, и Наталье Рудовой было по 24 года. Роли сделали актрис знаменитыми.
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Актриса Анна Снаткина показала фото с коллегой по сериалу «Татьянин день» Натальей Рудовой. Снимок был опубликован в Instagram и посвящен празднику всех Татьян. ...
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