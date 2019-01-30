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В Гомеле из-за угрозы минирования из школы были эвакуированы 112 человек
Новости Беларуси. Из школы в Гомеле из-за угрозы минирования были эвакуированы люди.
Как
В тексте сообщения было сказано, что в школе будет заложено взрывное устройство и его приведут в действие, если оценки за контрольную работу будут отрицательными.
Из учебного заведения были эвакуированы 112 человек.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525. В результате проверки с участием служебной собаки взрывные устройства не были обнаружены.
Устанавливается личность человека, который оставил сообщение.
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Новости Беларуси. Из школы в Гомеле из-за угрозы минирования были эвакуированы люди. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского...
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