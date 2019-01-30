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Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи

31.01.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Новости Эстонии. Граждане Эстонии смогут жениться и разводиться по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи

Законопроект о внесении поправок в закон о нотариальном удостоверении одобрил парламент страны. Также местные жители смогут удалённо заверять документы о вступлении или отказе от наследства.

Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи

Нотариальная палата создала специальную программу, которой эстонцы смогут воспользоваться при помощи идентификационной ID-карты или удостоверения личности электронного резидента.
 
 
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Новости Эстонии. Граждане Эстонии смогут жениться и разводиться по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Законопроект о внесении поправок в...
 
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