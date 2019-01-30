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В Саудовской Аравии из-за наводнения погибли 12 человек
Новости Саудовской Аравии.Мощное наводнение в Саудовской Аравии привело к гибели 12 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К подтоплению привели приличные дожди, которые обрушились на королевство 27 января.
В пострадавшие районы направлены спасатели. Они оказали помощь уже нескольким сотням местных жителей. Порядка 140 человек на северо-западе страны были эвакуированы и размещены во временных убежищах.
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Новости Саудовской Аравии.Мощное наводнение в Саудовской Аравии привело к гибели 12 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К подтоплению...
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