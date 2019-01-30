Белорусские тракторы за границей: история масштабной кооперации в «Специальном репортаже»

Новости Беларуси. Крупнейший проект кооперации по производству отечественной техники за границей. Уже второй завод по сборке тракторов МТЗ появится в Прикаспийском регионе.





Всем известный Гянджинский автозавод, на котором ведется сборка техники минского тракторного и МАЗа, открывает филиал в Турции.





В окрестностях Анкары готовится к сдаче производственная площадка для сборки белорусской техники. Как все начиналось, смотрите 31 января в специальном репортаже СТВ.