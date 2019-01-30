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Сергей Варивода: Верховный суд поставил точку в споре о ввозе украинских автомобилей
31.01.2019 12:33 — Разное | Ежедневник
По мнению таможни и суда, автомобили ПАО «ЗАЗ» не имеют необходимого уровня локализации производства 50%
Собственно говоря, ввоз легковых автомобилей, произведенных ПАО «Запорожский автомобильный завод» из китайских машинокомплектов, был приостановлен еще в июне 2014 года, как реакция импортера на требование Минской региональной таможни о внесении обеспечительных таможенных платежей за поступившую очередную партию автомобилей.
Тогда же прошло первое совещание на площадке Министерства иностранных дел с участием советника по торгово-экономическим вопросам посольства Украины с целью урегулирования конфликта.
Основанием для сомнений таможни в обоснованности выдачи на автомобили сертификатов происхождения СТ-1 послужили полученные от украинской стороны документы, подтверждающие соблюдение критерия достаточной переработки товара в СНГ. Почему вопрос о доначислении таможенных пошлин не был разрешен по существу уже тогда, остается загадкой. Пеня продолжала «капать».
Спустя несколько лет, когда казалось бы конфликт был исчерпан и забыт, таможня «пришла за деньгами» к импортеру. 17 ноября 2017 года
Украинская сторона решение белорусской таможни не признала, сертификаты происхождения аннулировать отказалась, что лишило белорусского импортера даже гипотетической возможности взыскать убытки с виновной стороны. Невиновность же самого импортера никто, собственно говоря, и не оспаривал, однако взыскать таможенные платежи можно лишь с декларанта.
Итак, в этом раскладе средства оказались изъяты из бюджета белорусского субъекта хозяйствования в пользу бюджета Таможенного союза при наличии виновной стороны на территории Украины.
Впрочем, белорусская таможня старательно избегает указания на виновность резидентов Украины в официальной переписке, но ведь если совершено правонарушение, кто-то же виноват? Или, как в басне Крылова, «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»?
Импортер частично оспорил решение Минской региональной таможни в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. Частично потому, что в принципе трудно доказывать локализацию производства на автомобильном заводе чужой страны, будучи автодилером этой страны и без возможности получения доступа к документам производителя.
Еще на этапе проверки в соответствии с п.6 требования Минской региональной таможни импортер предоставил отдельные «сведения, подтверждающие выполнения критерия происхождения товаров».
МРТ их приняла и даже сослалась в Акте проверки субъекта хозяйствования. Но уже в решении по этому Акту проверки изменила свою позицию, так как документы автодилер предоставил непосредственно, а не через «уполномоченный орган Украины» (!).
Вот этот аспект решения таможни и пытался в суде оспорить импортер. Очевидно, что импортер не имеет ни технической возможности, ни правовой обязанности проверить обоснованность выдачи СТ-1 торгово-промышленной палатой другой страны на основании заявления и документов автопроизводителя. Еще более очевидно, что резидент Беларуси не имеет возможности предоставить документы для проверки белорусскому контрольно-надзорному органу через Государственную фискальную службу Украины. Импортер исполнил буквально предписание таможни, в котором ни слова о порядке предоставления истребованных документов.
Собственно говоря, по своей сути спор ведется вокруг подтверждения цены импортированных автомобилей. Казалось бы, цена уплачена на основании контракта безналичным переводом и очевидна. Ее размер никто не оспаривает. Но о том, что цена именно такая, должно быть написано на «бумажке», которая должна поступить через ГФС Украины. Пародия в духе комедийного фильма: «Суслика видишь? Вот и я не вижу. А он есть…».
Позиция таможни понятна: так написано в законодательстве, точнее в Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 2009 года. Белое признаем белым, только если поступит в конверте ГФС Украины, а пока - черное. Поэтому платите.
И заплатили. Жаль, что в бюджет страны поступило лишь 4,56% от суммы таможенной пошлины и пеней на таможенную пошлину, а остальное ушло «друзьям» по Союзу. При этом бюджет потерял и налог на прибыль по ставке 18% на сумму пошлины. Кстати, таможенные службы иных государств-участников Таможенного союза, в том числе Российской Федерации, не стали аннулировать СТ-1 на аналогичные автомобили производства ПАО «ЗАЗ». Так что, к сожалению, ответный «бонус» в наш бюджет от россиян не поступит.
А что касается дальнейшей судьбы легковых автомобилей ЗАЗ и китайских марок, собиравшихся на ЗАЗ, то после прекращения поставок в нашу страну белорусские граждане их ввозили с территории Российской Федерации.
Я вот что думаю. Каков уровень локализации у автопроизводителей достоверно не знает никто. Евразийская экономическая комиссия даже стыдливо заблокировала доступ к
Если считать совсем по-простому, то для определения происхождения таможенную стоимость всех импортных комплектующих и материалов, использованных в производстве автомобиля, необходимо поделить на экспортную цену (без НДС). И не имеет значения, ввезены эти комплектующие самим автопроизводителем или третьим лицом. Так гласит решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 72 (для автопроизводителей ЕАЭС, применяющих режим промышленной сборки).
Для доступа на рынки в рамках СНГ вышеуказанными Правилами предусмотрена преференция в части учета импортных комплектующих двигателя в составе национальной составляющей, если в отпускной цене двигателя импорт не превышает 50%.
И споров на тему локализации автомобильного производства на рынке ЕАЭС и СНГ еще будет великое множество. Однако бесспорно одно. Если по формальному признаку: «не пришло в нужном конверте» - принимается разрушающее белорусское предприятие решение, несмотря на пп.9.1. Директивы Президента Республики Беларусь от 31.12.2010г. ”О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь“ (толкование неясности, нечеткости предписаний в пользу субъекта хозяйствования), то о какой благоприятной бизнес-среде в стране можно говорить?
Вызывает лишь разочарование, что на позиции формального прочтения нормативно-правовых актов, причем явно по своему уровню уступающим Директиве Главы государства, стоят и суды. При этом, правда, старательно избегая сути спора. В постановлении
Ну что же, попробуем написать еще раз.
Для импортера, который волею судьбы случайно на пару лет оказался автодилером в ненужное время в ненужном месте, и за 28 лет работы на рынке в сфере производственных услуг неоднократно признавался лауреатом всевозможных конкурсов, в том числе Указом Президента от 5 декабря 2013г. № 549, - это вопрос продолжения хозяйственной деятельности после изъятия трети чистых активов.
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По мнению таможни и суда, автомобили ПАО «ЗАЗ» не имеют необходимого уровня локализации производства 50%
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