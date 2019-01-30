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В Кировском районе Citroen врезался в попутную фуру: серьезно пострадала пассажирка легковушки

31.01.2019 12:49 — Разное | Tut.by  
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Тяжелые травмы получила пассажирка легковушки при столкновении с фурой в Кировском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Утром 30 января 43-летняя женщина — водитель Citroen ехала по трассе М5 Минск — Гомель. На 146-м километре, вблизи деревни Любоничи, она при опережении не справилась с управлением и столкнулась с попутной фурой Scania, которой управлял 59-летний минчанин.


В результате ДТП 40-летняя пассажирка Citroen c множественными травмами госпитализирована.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Авария произошла утром 30 января на трассе М5 вблизи деревни Любоничи.
 
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