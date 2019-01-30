В Кировском районе Citroen врезался в попутную фуру: серьезно пострадала пассажирка легковушки

Тяжелые травмы получила пассажирка легковушки при столкновении с фурой в Кировском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Утром 30 января 43-летняя женщина — водитель Citroen ехала по трассе М5 Минск — Гомель. На 146-м километре, вблизи деревни Любоничи, она при опережении не справилась с управлением и столкнулась с попутной фурой Scania, которой управлял 59-летний минчанин.





В результате ДТП 40-летняя пассажирка Citroen c множественными травмами госпитализирована.