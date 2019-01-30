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При обмене старого телевизора на фильмы в 4К - грузовое такси в подарок

31.01.2019 14:16 — Разное | Аргументы и факты  
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При обмене старого телевизора на фильмы в 4К - грузовое такси в подарок
Фото из открытых источников

В Сети появилось необычное объявление: разыскивается самый старый телевизор, его владельцу обещают 4000 BYN.

При обмене старого телевизора на фильмы в 4К - грузовое такси в подарок VOKA обменяет самый старый в Беларуси телевизор на 4K рублей
Как оказалось, это совместная акция видеосервиса VOKA и организации по утилизации электроотходов БелВТИ. Белорусов призывают избавляться от устаревших технологий правильным способом: не выбрасывать «голубые экраны» на свалку, загрязняя природу, а отправлять на переработку. Чтобы упростить процедуру сдачи старых телевизоров, организаторы запускают в Минске специальное грузовое такси, которое заберет отживший свое девайс с 1 по 3 февраля, в ближайшую пятницу и выходные, когда ожидается наибольший поток в пункты приема. Оставить заявку минчане могут в Интернете по этому адресу до 1 февраля включительно.

Все, кто сдаст телевизор в эти дни, смогут претендовать на награду в 4000 рублей за самый старый телевизор. Чтобы еще больше мотивировать белорусов избавляться от ненужного, VOKA подарит каждому участнику акции месячную подписку на самую большую подборку фильмов в формате 4K.

Видеосервис VOKA в партнерстве с БелВТИ организовал сбор отжившей свое техники в целях привлечения внимания к новым технологиям. VOKA на днях представил самую крупную в стране коллекцию фильмов в 4K. Это видео в ультравысоком разрешении, которое позволяет с домашнего экрана наслаждаться фильмами, как в кинотеатре. Новая технология считается «убийцей» предыдущих эпох: фильмы в таком разрешении, например, в 23 раза четче, чем картинка на аналоговых экранах, и в четыре — чем в Full HD. Телевизоры, которые транслируют полноценную картинку в 4К, начали массово производить три-четыре года назад. Чтобы отметить конец эпохи старых телевизоров и старт новой эры, а также помочь белорусам избавиться от залежавшейся старой техники, VOKA и организовал полезную акцию с БелВТИ. Все телевизоры, полученные от нее, будут переданы в пункт переработки для вторичного использования уже в новых устройствах.

Почти каждая белорусская семья имеет в загашнике старенький «Горизонт»: по самым скромным оценкам, в стране миллион таких устаревших девайсов, которые отправлены на пенсию на дачу или превратились в подставку для цветов и рано или поздно окажутся на свалке.

 
Теги: Минск
 
 
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По Минску будет ездить грузовое такси и забирать старые телевизоры в обмен на фильмы в 4К.
 
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