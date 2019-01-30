В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля по 30 апреля 2019 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br216,9.

БПМ будет на 1,3% выше, чем действующий с 1 ноября 2018 года (Br214,21).

Новый БПМ для основных социально-демографических групп:

трудоспособного населения — Br240,8;

пенсионеров — Br166,32;

студентов — Br210,42;

детей в возрасте до 3 лет — Br140,25;

детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br192,22;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br235,85.

В связи с повышением БПМ с февраля увеличатся:

минимальные трудовые и социальные пенсии;

надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста;

некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.