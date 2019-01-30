|
В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
31.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля по 30 апреля 2019 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br216,9.
БПМ будет на 1,3% выше, чем действующий с 1 ноября 2018 года (Br214,21).
Новый БПМ для основных социально-демографических групп:
В связи с повышением БПМ с февраля увеличатся:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля по 30 апреля 2019 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br216,9. БПМ будет на 1,3% выше, чем действующий с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)