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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

31.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля по 30 апреля 2019 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br216,9.

БПМ будет на 1,3% выше, чем действующий с 1 ноября 2018 года (Br214,21).

Новый БПМ для основных социально-демографических групп:

  • трудоспособного населения — Br240,8;
  • пенсионеров — Br166,32;
  • студентов — Br210,42;
  • детей в возрасте до 3 лет — Br140,25;
  • детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br192,22;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br235,85.

В связи с повышением БПМ с февраля увеличатся:

  • минимальные трудовые и социальные пенсии;
  • надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше;
  • пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста;
  • некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
  • другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.
 
 
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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля по 30 апреля 2019 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br216,9. БПМ будет на 1,3% выше, чем действующий с...
 
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