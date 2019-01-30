Белорусам, которых по ошибке включат в базу не занятого в экономике населения и которым в феврале придется жировка с суммами за подогрев воды по полным тарифам, в последствии пересчитают платежи. Об этом сообщили специалисты Минтруда во время онлайн-конференции ответили на вопросы по реализации декрета «О содействии занятости населения». FINANCE.TUT.BY собрал самые интересные вопросы и ответы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пришло два «письма счастья». Обязана ли идти в комиссию?

Вопрос. Два раза мне из администрации района приходят приглашения на заседание комиссии для получения содействия в трудоустройстве. Я ищу работу сама. Обязана ли я туда являться?

— Нет, не обязаны. Но если Вы испытываете трудности с поиском работы, то Вы можете обратиться как в комиссию, так и в органы по труду, занятости и социальной защите для получения содействия в трудоустройстве, — отметил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Как проверить, не включили ли в базу?

Вопрос. Почему так усложнили возможность самостоятельно проверить, нахожусь ли я в базе «не занятых»? ЭЦП у меня нет. А получить бесплатный логин и пароль я смогу только через полгода.

— Помимо возможности уточнения нахождения в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, через электронную услугу гражданин может обратиться непосредственно в комиссию и узнать, содержатся ли о нем сведения в базе данных. При этом важно: гражданину необходимо идентифицировать себя, — уточнил Андрей Лобович. — Как это сделать? Можно позвонить в комиссию, можно прийти лично, а можно направить электронное письмо. Но в любом случае, я еще раз повторюсь, гражданину необходимо идентифицировать себя: указать свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

Мама 5-летнего ребенка попала в базу. Почему так произошло?

Вопрос. Почему в базу попадают люди, которых там быть не должно? Моя дочь воспитывает 5-летнего ребенка, но через комиссию по месту регистрации узнала, что она в базе. Ее исключили, но как часто ей теперь нужно проверять, чтобы ее туда снова не включили, и подтверждать свой статус мамы малолетнего ребенка?

— База формируется автоматически. Берутся сведения обо всех трудоспособных гражданах в трудоспособном возрасте, и из этого массива данных исключаются категории граждан, которые определены постановлением Совета Министров от 31.03.2018 № 239, — пояснил замминистра труда Валерий Ковальков. — Сформированная база сейчас отрабатывается комиссиями, и в дальнейшем ваша дочь не попадет в базу до достижения ее ребенком возраста 7 лет.

Что делать, если по ошибке придет жировка в полными тарифами?

Вопрос. Я ремесленник с приличным стажем, но знакомые советуют все равно проверить, вдруг и меня включили в базу. Но времени осталось немного, скоро начислят квартплату. Если мне все-таки придет жировка с полным тарифом, перерассчитают ли мне разницу после, когда я сообщу об ошибке комиссии?

— Граждане, осуществляющие ремесленную деятельность, при условии уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности, считаются занятыми в экономике, — уточнил Андрей Лобович. — Если вам ошибочно придет жировка с оплатой услуг ЖКУ по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то вам необходимо обратиться в комиссию по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие осуществление вами ремесленной деятельности. Оплату вам пересчитают.

Колькi беларусаў, якiя трапiлi ў базу, будуць па поўным тарыфам аплоцваць жыллёва-камунальныя паслугi?

Пытанне. Ранней Андрэй Валянцiнавiч Лабовiч паведамляў, што аплоцваць па поўным тарыфам жыллева-камунальныя паслугi будуць каля 15% з лiку тых, хто трапiў у базу не занятага насельнiцтва. Первае пытанне. Гэта насамрэч так, гэтыя ацэначныя дадзеныя не змянiлiся на сёння? Другое пытанне. А цi мэтазгодна у такiм выпадку было ўвогуле уводзiць цэлы дэкрэт, ствараць камiсii, адрываць прадстаўнiкоў улады ад сваей асноўнай працы, калi эфект ад усей гэтай працы невялiкi?

— У цяперашні час яшчэ працягваецца работа па фарміраванню спісу тых, хто будзе аплочваць па поўным тарыфам жыллёва-камунальныя паслугi. Такім чынам, паведаміць дакладна пра колькасць такіх грамадзян зараз не магчыма, — адзначыў Андрэй Лабовіч. — Асноўнай мэтай дэкрэта з’яўляецца не атрыманне дадатковых даходаў дзяржавай, а стварэнне ў рэгіёнах рэспублікі больш спрыяльных умоў для працаўладкавання грамадзян і іх самазанятасці. У гэтай сувязі прадугледжваецца значная актывізацыя дзейнасці мясцовых органаў улады па садзейнічанні ў пошуку працы грамадзянам, якія па нейкай прычыне нідзе не працуюць, але хацелі б працаўладкавацца.

В комиссиях работают медики, учителя. Оплачивается ли по их основной работе то время, когда они на заседаниях комиссии?

Вопрос. Заседания постоянно действующих комиссий по содействию занятости проходят, как правило, в рабочее время. В комиссии включают в том числе представителей здравоохранения, милиции, образования и других. Они участвуют в заседаниях комиссий в свое рабочее время. Оплачивается ли рабочее время на основной работе в те часы, когда она присутствуют на заседаниях комиссии? И в каком размере? Если специалист, который участвует в заседании комиссии, отсутствует на работе в общей сложности больше трех часов, то ему ставят прогул, как того требует Трудовой кодекс?

— В соответствии со статьей 53 Трудового кодекса работники обязаны, в том числе выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным нормативным правовым актам, а также исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, — отметила Валерий Ковальков. — Законодательством установлено, какие должностные лица включаются в состав комиссии. Персональный состав комиссии утверждается решением районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации), которым (которой) она создана.

Валерий Ковальков подытожил, что «для лиц, занимающих должности, подлежащие включению в состав комиссии, участие в работе комиссии является обязанностью наряду с другими обязанностями, предусмотренными трудовым договором, локальными нормативными правовыми актами или законодательством и подлежащими исполнению в рабочее время и за заработную плату по занимаемой должности».