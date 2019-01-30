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Тем, кому ошибочно придут жировки с полным тарифом, оплату пересчитают

31.01.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Гражданам, которые по какой-то причине ошибочно были включены в списки не занятых в экономике плательщиков ЖКУ, оплачивающих услуги с возмещением затрат, пересчитают оплату, если они подтвердят в комиссии, что относятся к занятым в экономике. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63050.php

Тем, кому ошибочно придут жировки с полным тарифом, оплату пересчитают

"В случае, если вам ошибочно придет жировка с оплатой услуг ЖКУ по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то необходимо обратиться в комиссию по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие осуществление вами деятельности. Оплату вам пересчитают", - разъяснил Андрей Лобович.

Законодательством предусмотрено, что с 1 января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, являющиеся плательщиками ЖКУ, оплачивают услуги с возмещением затрат после включения их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат. В соответствии с постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года №571 плательщиком ЖКУ является собственник, наниматель или арендатор жилого помещения, члены организации застройщиков, дольщик, заключивший договор долевого строительства, лизингополучатель и др.

При этом заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков добавил, что "комиссиями при отработке сведений, содержащихся в базе данных, выявлялись единичные случаи ошибочного включения работающих граждан". Такие случаи оперативно устранялись.

 
 
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Гражданам, которые по какой-то причине ошибочно были включены в списки не занятых в экономике плательщиков ЖКУ, оплачивающих услуги с возмещением затрат,...
 
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Светлы шлях
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