ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сумма залога за тару после внедрения системы будет отдельно прописана на ценнике

31.01.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Палате представителей прошел круглый стол "Внедрение депозитной (залоговой) системы сбора потребительской тары, упаковки в Беларуси". Участники проанализировали, на каком этапе находится эта работа, с какими трудностями приходится сталкиваться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63048.php

Сумма залога за тару после внедрения системы будет отдельно прописана на ценнике

Обсуждалось также, насколько ДЗС повлияет на стоимость напитков в магазинах, на ценниках которых после внедрения системы будет отдельно прописываться сумма залога за тару. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун, передает корреспондент БЕЛТА.

После внедрения системы к цене товара прибавится сумма залога, ориентировочно 20 копеек. "В магазине она будет на ценнике выделена отдельно, чтобы покупатель понимал, что он может ее вернуть", - пояснил Анатолий Шагун. Он рассказал, что специалисты провели расчеты по влиянию залога сбора на обращение, который составит 7 копеек, на индекс потребительских цен: с учетом залога (если потребитель тару не вернул) - 0,14%, без учета - 0,04%."Цифра приемлемая и на инфляцию существенного давления не окажет", - отметил представитель предприятия.

Сегодня в Беларуси собирают 38% выпущенной на рынок тары. Благодаря ДЗС, как показывает зарубежный опыт, этот показатель увеличивается до 80% и больше.

Для внедрения новой системы сбора тары планируется провести конкурс по выбору инвестора, который имеет успешный опыт ее создания или эксплуатации. "Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило и распространило среди потенциальных инвесторов информацию о создании в Беларуси депозитно-залоговой системы. В октябре 2018 года был подписан протокол о намерениях с одним из них. Сейчас ведется работа по подготовке протокола с другим возможным инвестором", - проинформировал Анатолий Шагун.

Как сообщалось, для внедрения депозитно-залоговой системы сбора тары в Беларуси потребуется около 100 млн евро, в том числе около 60 млн евро - затраты на технику (тароматы, приемные пункты), систему пересчета тары, и около 40 млн евро - это оборотные средства.

Подготовлен проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары. Это будет рамочный документ, в котором обозначены основные принципы функционирования системы. Предусмотрена разработка проектов постановлений правительства, которые конкретизируют эти принципы, в том числе с указанием размера залоговой стоимости тары. Предполагается, что координатором системы выступит отдельная организация, которая не будет извлекать коммерческую выгоду из проекта.

Функционирование депозитно-залоговой системы сбора тары предусматривает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Планируется, что новый механизм заработает в 2020 году.

Суть новой системы заключается в предоставлении экономических стимулов вернуть использованную потребителем тару для ее дальнейшей переработки. Речь идет о сборе стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков. Выпив напиток, покупатель может выбросить пустую тару в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Палате представителей прошел круглый стол "Внедрение депозитной (залоговой) системы сбора потребительской тары, упаковки в Беларуси". Участники...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика