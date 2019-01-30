Сумма залога за тару после внедрения системы будет отдельно прописана на ценнике

В Палате представителей прошел круглый стол "Внедрение депозитной (залоговой) системы сбора потребительской тары, упаковки в Беларуси". Участники проанализировали, на каком этапе находится эта работа, с какими трудностями приходится сталкиваться.



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Обсуждалось также, насколько ДЗС повлияет на стоимость напитков в магазинах, на ценниках которых после внедрения системы будет отдельно прописываться сумма залога за тару. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун, передает корреспондент БЕЛТА.

После внедрения системы к цене товара прибавится сумма залога, ориентировочно 20 копеек. "В магазине она будет на ценнике выделена отдельно, чтобы покупатель понимал, что он может ее вернуть", - пояснил Анатолий Шагун. Он рассказал, что специалисты провели расчеты по влиянию залога сбора на обращение, который составит 7 копеек, на индекс потребительских цен: с учетом залога (если потребитель тару не вернул) - 0,14%, без учета - 0,04%."Цифра приемлемая и на инфляцию существенного давления не окажет", - отметил представитель предприятия.

Сегодня в Беларуси собирают 38% выпущенной на рынок тары. Благодаря ДЗС, как показывает зарубежный опыт, этот показатель увеличивается до 80% и больше.

Для внедрения новой системы сбора тары планируется провести конкурс по выбору инвестора, который имеет успешный опыт ее создания или эксплуатации. "Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило и распространило среди потенциальных инвесторов информацию о создании в Беларуси депозитно-залоговой системы. В октябре 2018 года был подписан протокол о намерениях с одним из них. Сейчас ведется работа по подготовке протокола с другим возможным инвестором", - проинформировал Анатолий Шагун.

Как сообщалось, для внедрения депозитно-залоговой системы сбора тары в Беларуси потребуется около 100 млн евро, в том числе около 60 млн евро - затраты на технику (тароматы, приемные пункты), систему пересчета тары, и около 40 млн евро - это оборотные средства.

Подготовлен проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары. Это будет рамочный документ, в котором обозначены основные принципы функционирования системы. Предусмотрена разработка проектов постановлений правительства , которые конкретизируют эти принципы, в том числе с указанием размера залоговой стоимости тары. Предполагается, что координатором системы выступит отдельная организация, которая не будет извлекать коммерческую выгоду из проекта.

Функционирование депозитно-залоговой системы сбора тары предусматривает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Планируется, что новый механизм заработает в 2020 году.

Суть новой системы заключается в предоставлении экономических стимулов вернуть использованную потребителем тару для ее дальнейшей переработки. Речь идет о сборе стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков. Выпив напиток, покупатель может выбросить пустую тару в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее.