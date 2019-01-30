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Новая экспозиция в Брестской крепости рассказывает о ее 180-летней истории

31.01.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Историческая экспозиция "Летопись Брестской крепости" открывается сегодня в юго-восточной казарме цитадели мемориала. Она раскрывает факты, события и судьбы персоналий, связанных с 180-летней историей Брестской крепости, сообщил БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63047.php

Новая экспозиция в Брестской крепости рассказывает о ее 180-летней истории

Создавалась экспозиция в соответствии с проектом Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 2018-2020 годы".

"Новые формы и приемы подачи позволяют посетителю оказаться в центре того или иного исторического события, окунуться в прошлое. Основой являются трехмерные панорамы, в которых широкоформатные пейзажи с круговым обзором, аутентичными оконными проемами и бойницами в сочетании с историческими фигурами, сделанными в натуральную величину, музыкальным сопровождением, подсветкой, дают возможность не просто быть сторонним наблюдателем, а ощутить эффект присутствия. Панорамы не имеют заграждений, эту роль выполняют рельефы", - рассказал Григорий Бысюк.

Экспозиция состоит из семи залов. "Первые три посвящены 100-летнему периоду истории Брестской крепости: "Западный форпост", "Мировой пожар", "Междубурье". Оборона Брестской крепости 1941 года отражена в залах "Жаркий июнь", "Штаб обороны", "Прорыв". Седьмой зал "Цитадель памяти" посвящен освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Показана роль Брестской крепости на современном этапе как места сохранения памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. На фоне исторических событий представлены образы людей, сыгравших определенную роль в прошлом Брестской крепости", - отметил директор.

Отражено в экспозиции и строительство Брест-Литовской крепости, ее модернизация, события Первой мировой войны, подписание Брест-Литовского мирного договора, жизнь гарнизона крепости перед Второй мировой войной. "Историческое наследие Брестской крепости создавалось поколениями людей, живших здесь во времена древнего Берестья, средневекового Брест-Литовска, современного Бреста. Созданная как фортификационный объект, пройдя испытания войнами, Брестская крепость стала музеем - символом Памяти и Мира. Сохранение материального наследия Брестской крепости в наши дни является залогом духовного наследия для будущих поколений", - подчеркнул Григорий Бысюк.

 
Теги: Брест
 
 
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Историческая экспозиция "Летопись Брестской крепости" открывается сегодня в юго-восточной казарме цитадели мемориала. Она раскрывает факты, события и судьбы...
 
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