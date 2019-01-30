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В зоне внимания ГАИ - маршрутный транспорт

31.01.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 31 января 2019 года, с 6:00 до 11:00 часов сотрудниками ГАИ УВД был организован целевой рейд по контролю за соблюдением Правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров в экспрессном сообщении по городу Бресту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63046.php

В зоне внимания ГАИ - маршрутный транспорт


Результаты проводимых профилактических мероприятий свидетельствуют о том, что водители транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, не всегда в полном объеме выполняют требования нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, допускается выпуск на линию "маршруток" без проверки их технического состояния, формальное прохождение предрейсового медицинского осмотра водителей и т.д. С целью минимизации фактов такого рода нарушений и пресечения нарушений Правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта и был организован рейд.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63046.php

В зоне внимания ГАИ - маршрутный транспорт

Сотрудники ГАИ наблюдали за тем, как водители проходят проверку на предмет нахождения в состоянии опьянения и процесс проверки технического состояния транспортного средства механиком. К слову, в этой части нарушений выявлено не было.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63046.php

В зоне внимания ГАИ - маршрутный транспорт

А что касается соблюдения ПДД, то тут не обошлось без нарушений... Большинство водителей пренебрегают элементарными правилами безопасности и не используют ремень безопасности. Каждый раз придумывая все новые и новые отговорки, они забывают, что речь идет о их собственной безопасности. Что же касается перевозки пассажиров, то тут тоже все ясно. Если водитель не думает о себе, то не задумывается и о других, поэтому опять же большинство перевозит часть пассажиров стоя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63046.php

В зоне внимания ГАИ - маршрутный транспорт


Как показывает практика, основными нарушениями Правил дорожного движения у данной категории водителей являются: нарушение правил маневрирования, перевозки людей в салоне сверх установленной нормы, проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора и др.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63046.php

В зоне внимания ГАИ - маршрутный транспорт


Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями маршрутного такси и автомобилей такси. Целевые рейды будут проводиться на постоянной основе.
Помните, соблюдение Правил дорожного движения — залог вашей безопасности!

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 31 января 2019 года, с 6:00 до 11:00 часов сотрудниками ГАИ УВД был организован целевой рейд по контролю за соблюдением Правил дорожного движения водителями,...
 
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