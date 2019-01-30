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В Минтруда рассказали, будет ли расширен список услуг, за которые не занятые платят по полным тарифам
31.01.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Вопрос о введении новых услуг, за которые не занятые в экономике будут платить по полным тарифам, сейчас не рассматривается. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра труда Андрей Лобович во время
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY
«В настоящее время вопрос о введении новых услуг не рассматривается», — заявил представитель Минтруда.
Напомним, к 1 февраля
То есть в феврале не занятые в экономике, у которых есть в собственности жилье, получат «потяжелевшие» жировки.
Ранее
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В Минтруда рассказали, будет ли расширен список услуг, за которые не занятые платят по полным тарифам
Вопрос о введении новых услуг, за которые не занятые в экономике будут платить по полным тарифам, сейчас не рассматривается. Об этом сегодня заявил первый...
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