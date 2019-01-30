В Минтруда рассказали, будет ли расширен список услуг, за которые не занятые платят по полным тарифам

Вопрос о введении новых услуг, за которые не занятые в экономике будут платить по полным тарифам, сейчас не рассматривается. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра труда Андрей Лобович во время онлайн-конференции на сайте ведомства, отвечая на вопрос одного из читателей.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«В настоящее время вопрос о введении новых услуг не рассматривается», — заявил представитель Минтруда.

Напомним, к 1 февраля будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

То есть в феврале не занятые в экономике, у которых есть в собственности жилье, получат «потяжелевшие» жировки.

Ранее обсуждалась возможность включить в список услуг, которые не занятые будут оплачивать по полным тарифам, также некоторые медицинские.