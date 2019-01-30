Вопросы развития в Беларуси шахматного спорта и проведения 45-й Всемирной шахматной олимпиады обсуждены сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

“Я и с бывшим руководителем федерации не единожды встречался и знал его хорошо. Мы говорили о развитии шахмат в Беларуси. Мы придерживаемся этого курса. Я человек ”всеядный»: для меня очень важен любой вид спорта, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. Тем более так случилось, что Беларусь — это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати», — сказал Александр Лукашенко. Во время встречи, Глава государства поздравил Аркадия Дворковича с избранием президентом Международной федерации шахмат. Он получил эту должность на заседании Генассамблеи ФИДЕ в октябре 2018 года. “Мы благосклонно к этому относимся. Грубо говоря, все-таки свой человек, да еще и руководитель федерации — это очень важно для нас, — отметил Александр Лукашенко.

— Есть о чем поговорить. Вы скажите, что мы должны сделать, чтобы министр принял к исполнению. Вы знаете сами по прошлой работе, что чиновники медленно порой разворачиваются. Но если вы точно определите и подскажете, что мы должны делать, мы обязательно сделаем”. Вице-президентом на том же заседании ФИДЕ была избрана председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина, получившая абсолютное большинство голосов. По словам Аркадия Дворковича, Международная федерация шахмат планирует перестроить свою работу, чтобы обеспечить развитие шахматного спорта в мире в целом, а не только в отдельных странах.

“В Беларуси действительно шахматы постепенно начинают подниматься. Критически важная для этого вещь — развитие шахмат в школах. И этот проект, пожалуй, самый крупный, ему надо уделять самое большое внимание. На следующем уровне — шахматная академия, где талантливые дети могут повышать мастерство. Дальше — подготовка профессионалов. Такая лестница должна быть выстроена в каждой стране, и мы будем в этом помогать”, — подчеркнул президент ФИДЕ. Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук В октябре 2018 года на Всемирном конгрессе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Беларусь получила право провести в августе 2022 года Всемирную шахматную олимпиаду и конгресс ФИДЕ, женский Кубок мира в 2020 году и мужской в 2021-м.

Всемирная шахматная олимпиада будет проходить две недели. За это время Беларусь смогут посетить более 3 тыс. игроков из 180 стран и около 2 тыс. сопровождающих лиц, туристов и журналистов. Белорусская федерация шахмат была создана и принята в ФИДЕ в 1992 году. Она объединяет более 2 тыс. шахматистов, среди которых 21 гроссмейстер, 31 международный мастер и 52 мастера ФИДЕ. За последние десять лет на официальных международных соревнованиях белорусские спортсмены завоевали 162 медали. В 2017 году впервые в истории национальная сборная приняла участие в командном чемпионате мира и заняла седьмое место. В 2018 году белорусский шахматист Владислав Ковалев выиграл крупнейший международный турнир “Аэрофлот Опен” и завоевал путевку на элитный шахматный турнир в Дортмунде, где стал бронзовым призером. Всемирная шахматная олимпиада проводится раз в два года, первая состоялась в 1927 году.

Белорусская команда дебютировала на этих крупных соревнованиях в 1994 году в Москве. В 2022 году Беларусь планирует выступить на шахматной олимпиаде тремя командами. Кроме мужской и женской сборных, участие примет и молодежная дружина.

БЕЛТА.