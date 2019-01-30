25 января РОСК возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимых граждан Российской Федерации Р., 1992 г.р. и И., 1984 г.р., которые 8.12.2018г., в 13.30, по предварительному сговору, с целью совершения кражи имущества, проникли в квартиру дома по ул.Машерова в аг.Слобода, в которой проживает пенсионерка Ш., однако не довели свой преступный умысел до конца, так как в указанной квартире отсутствовало имущество, которое рассчитывали похитить Р. и И.

25 января в милицию обратились смолевичане Б. и Б.: с 7.00 по 19.00 25 января 2019 г. неизвестное лицо через незапертую входную дверь проникло в дом по ул.Пушкина в г.Смолевичи, принадлежащий гражданке М., откуда похитило аккумуляторную батарею, автомагнитолу, две электромашинки для стрижки волос; две мужские куртки, кассетную автомагнитолу, три акустические колонки к компьютеру, бритвенный станок, четыре флакона духов. Установлено, что кражу совершил смолевичанин З., 1958 г.р., не работающий, судимостей не имеющий.

27 января неустановленное лицо через незапертые ворота проникло в помещение телятника МТФ «З.», расположенного вблизи г. Жодино, откуда похитило теленка (массой не менее 120 кг.).

РАСКРЫТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Установлено, что кражу имущества из автомашин «КИА SORENTO» и «Фольксваген транспортер», стоявших вблизи дома по ул. Юбилейная в г.Смолевичи, принадлежащих Р., в ночь на 19.01.2019г., совершил уроженец и житель Гомельской области Ю., 1988г.р., не работающий, ранее неоднократно судимый. Похищенное изъято.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

21 января РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Минска Л., 1996 г.р, ранее не судимого, который в октябре 2018 года, находясь в лесопарке в д.Сосны Минского района, незаконно с целью сбыта приобрел у неустановленного лица порошкообразно- кристаллическое вещество белого цвета массой не менее 64.81 грамма, согласно заключению эксперта, содержащее в своем составе альфа-PVP, являющееся особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях. После чего Л. хранил его у себя с целью сбыта, спрятав на лестничной площадке седьмого этажа дома по ул.Плеханова в г.Минске.

«НЕЗАКОННЫЕ» ПАТРОНЫ

24 января возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Смолевичи Б., 1960 г.р., не судимого, который у неустановленного лица незаконно, в августе 2018 года приобрел, а затем хранил по месту жительства в доме по ул. Торфяной в г. Смолевичи 59 патронов 5,45х39, которые изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, предназначены для стрельбы в других образцах оружия, изготовленных под данные патроны и пригодны для стрельбы.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 170 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 12 случаев мелкого хулиганства, 10 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 138 случаев нарушений ПДД, выявлен один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечены 3 человека.

ПОЖАРЫ

25 января в подъезде дома по улице Социалистической в г.Смолевичи произошло загорание детского велосипеда и коляски. Причина пожара устанавливается.

25 января в аг.Барсуки Жодинского сельисполкома произошло загорание бани. Причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).