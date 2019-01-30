Пять лет в Смолевичской Госавтоинспекции служит инспектор ДПС Виктор Васильевич Исаев. По показателям работы за минувший год милиционер признан лучшим инспектором ДПС Минской области.

Молодой человек свою служебную деятельность начинал в отделе Департамента охраны столицы. Признается, что работа, связанная с автомобилями, документацией, ему всегда была по душе, и поэтому, когда появилась возможность перевестись в Госавтоинспекцию, сделал это охотно.

— Основная задача инспектора ДПС — обеспечить соблюдение всеми участниками дорожного движения, и автомобилистами, и пешеходами, Правил дорожного движения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий,— рассказывает Виктор Исаев. — Для ее успешного выполнения нужно хорошо знать административный процесс, быть наблюдательным, уметь вести себя в разных ситуациях. Работа наша — в непосредственном контакте с людьми, а все мы разные и по-разному реагируем на какие-либо замечания, требования. Наша основная цель — не наказать, а предотвратить, ведь нам нелегко слышать, когда дежурный передает информацию, что на место ДТП уже выехала скорая…

Инспектор ДПС отмечает, что обстановка на дорогах в последнее время улучшилась. Но вопросы остаются. Например, число водителей, которые «попались» за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в целом по республике снижается, но процент их выявления на дорогах района сотрудниками ОГАИ Смолевичского РОВД остается примерно на прежнем уровне.

— На дорогах стало меньше водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, — говорит Виктор Васильевич. — Большие штрафы останавливают. Хотя буквально на днях был выявлен несовершеннолетний-бесправник. И пусть он “с дачи ехал, всего пару километров», но и за это время могла случиться беда! В основном, такие правонарушения часты в летнее время, когда на дорогах появляются мотоциклы… Радует, что стало меньше ДТП с участием детей. Но, тем не менее, хочется всем напомнить, что дети — наше главное богатство, которое нужно беречь, поэтому не пренебрегайте их безопасностью, перевозите в удерживающих средствах, обязательно проверяйте наличие фликера на одежде.

Инспектор признается, что еще одно частое нарушение среди водителей — разговоры по мобильному телефону за рулем. Они выявляются практически каждую смену.

— Многие водители пользуются аппаратом телефонной связи без гарнитуры, — рассказывает Виктор Исаев. — А это отвлекает от управления транспортным средством, ведь телефон нужно удерживать с помощью руки. При этом изменяется и угол обзора водителя. И вот представьте ситуацию: телефон выскальзывает из рук. И водитель скорее начинает его «ловить». Чем удерживать руль? При оформлении ДТП можно услышать, что водитель отвлекся от управления, поскольку зазвонил мобильный телефон, либо при разговоре… Исполняя свои служебные обязанности, выезжая на различные происшествия,заостряешь внимание на последствия ДТП, их причинах. Обращаешь внимание, то из-за какой-то пустяковой, на первый взгляд, ситуации произошла беда. Для того, чтобы это минимизировать, на дороге внимательными, ответственными и осторожными должны быть все участники движения, и пешеходы, и водители. Сейчас, в связи с перепадами температур, гололедом нужно быть особенно осторожными на дороге, учитывать погодные, дорожные условия, состояние своего транспортного средства и даже свое самочувствие.

Лучшее средство профилактики ДТП, считает инспектор ДПС — это пропаганда знаний, правил поведения водителей и пешеходов и административная практика. Без наказаний, к сожалению, у нас пока не обходится.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.

На фото: инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД Виктор Васильевич Исаев.