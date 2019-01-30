Индивидуальным предпринимателям – плательщикам налога на добавленную стоимость (далее – НДС) необходимо подать до конца января 2019 г. уведомления о принятом решении об уплате НДС.

Согласно п. 1 ст. 113 Налогового кодекса (далее – НК) (в ред. Закона от 30.12.2018 № 159-З) плательщиками НДС при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав признаются индивидуальные предприниматели (далее – ИП):

1) применяющие общий порядок налогообложения, если сумма определяемых в порядке, установленном ст. 205 НК, выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – выручка) и доходов в виде операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) имущества (далее – доходы от аренды имущества) нарастающим итогом с начала года превысит 420 000 руб. без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки.

В сумму выручки не включается выручка при осуществлении деятельности, по которой в соответствии с НК уплачивается единый налог с ИП и иных физических лиц и (или) налог при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) (подп. 1.1 п. 1 ст. 113 НК);

2) применяющие УСН, если сумма определяемых в порядке, установленном ст. 205 НК, выручки и доходов от аренды имущества, полученных им от коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), участниками, собственниками имущества которых являются он, его супруг (супруга), родители (усыновители, удочерители), дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), нарастающим итогом с начала года превысит 420 000 белорусских рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки (подп. 1.2 п. 1 ст. 113 НК);

3) независимо от возникновения обстоятельств, указанных в подпунк­тах 1.1, 1.2 п. 1 ст. 113 НК, если ими принято решение об уплате НДС и подано в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о принятом решении (подп. 1.3 п. 1 ст. 113 НК).

В соответствии с п. 6 ст. 4 Закона от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» ИП, признанные в 2018 г. плательщиками НДС по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, у которых на 1 января 2019 г. не истекло 12 последовательных календарных месяцев, начиная с месяца возникновения обязательств по исчислению и уплате НДС, с 1 января 2019 г. не признаются плательщиками НДС, если сумма выручки и доходы от аренды имущества нарастающим итогом с начала 2019 г. не превысит 420 000 руб. без учета налогов и сборов, уплачиваемых из выручки.

Указанные ИП вправе принять решение об уплате НДС в 2019 году.

Принявшие решение об уплате НДС и представившие уведомление (произвольной формы) о принятом решении в январе 2019 г., признаются плательщиками НДС по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в отношении всех объектов налогообложения, начиная с 1 января 2019 г. и до окончания налогового периода.

ИП, не представившие уведомления о принятом решении, не признаются плательщиками НДС. И в случае предъявления ИП (продавцом) в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах с 1 января 2019 г. сумм НДС эти суммы НДС будут являться излишне предъявленными. В соответствии с подп. 7.1 п. 7 ст. 129 НК такие суммы НДС подлежат исчислению и уплате в бюджет этим продавцом, если иное не установлено подп. 7.2 п. 7 ст. 129 НК.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.