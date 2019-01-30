Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району напоминает, что в соответствии с пунктами 7, 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, у которых в 2018 году отчетным периодом по данному налогу являлся календарный месяц, налоговые декларации (расчеты) по единому налогу в налоговый орган представляют:

— за январь, февраль, март 2019 года – ежемесячно не позднее 1-го числа каждого месяца I квартала 2019 года (с учетом установленного законодательством переноса срока представления налоговой декларации (расчета), если он выпадает на выходной день).

— за отчетные периоды, начиная со второго квартала 2019 года, – ежеквартально. При этом единый налог подлежит уплате не позднее 1-го числа каждого календарного месяца отчетного квартала, в котором будет осуществляться деятельность.

Исчисление и уплата единого налога индивидуальными предпринимателями производится:

— за январь 2019 года – по ставкам, установленным решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года;

— за февраль 2019 года — декабрь 2020 года – по наименьшим ставкам, определяемым исходя из ставок, установленных решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, либо из ставок, установленных в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии);

— в отношении нового вида деятельности (иные виды услуг и работ), по которому ставка единого налога в 2018 году не была установлена – по ставкам, установленным в приложении 24 к Налоговому кодексу с учетом новых принятых областными и Минским городским Советами депутатов решений (при их принятии).

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.