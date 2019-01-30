Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району напоминает, что согласно пункту 5 статьи 336 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом, вправе в отношении таких видов деятельности применять иной порядок налогообложения, предусмотренный НК (если иное не установлено пунктом 2 статьи 337 НК).

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, в том числе уплатившие за январь 2019 года единый налог, независимо от такой уплаты вправе в отношении видов деятельности, являющихся объектом налогообложения единым налогом, перейти с 1 января 2019 года на иной порядок налогообложения, предусмотренный НК.

Индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, вправе применять упрощенную систему налогообложения в 2019 году в порядке и на условиях, установленных законодательством, при соблюдении одновременно следующих условий:

— валовая выручка индивидуального предпринимателя за девять календарных месяцев 2018 года не превышает 152 000 белорусских рублей (при этом определение валовой выручки производится в соответствии с положениями статьи 288 НК, действующими на 1 октября 2018 года);

— уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, предусмотренное законодательством и содержащее информацию за девять календарных месяцев 2018 года, представлено в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 января 2019 года.

Индивидуальным предпринимателям, плательщикам единого налога, перешедшим с 1 января 2019 года на иной порядок налогообложения необходимо внести изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за январь 2019 года или за I квартал 2019 года и представить ее в налоговый орган по месту регистрации не позднее 31 января 2019 года.

Кроме того, обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом, вправе производить уплату единого налога либо использовать право применять иной порядок налогообложения в целом в отношении всех таких видов деятельности.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.