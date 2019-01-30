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Что нужно проверить при покупке нового автомобиля в салоне?

31.01.2019 11:14 — Разное | Tut.by  
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Для будущих автовладельцев покупка нового автомобиля в салоне сопряжена с эмоциональным подъемом, радостью и гордостью. Однако это событие связано с некоторыми рисками, и не только в выборе машины. Касается это сохранения бдительности и принципиальности на протяжении всего процесса приобретения. Перед походом в автосалон следует изучить все тонкости и нюансы. Лучше вооружиться списком необходимых действий и спокойно направляться за покупкой.

Проверяем документы и правильность их заполнения


Первое, что проверяют, — договор на куплю-продажу транспортного средства. Он должен быть в 2 экземплярах, затем — платежные документы. После тщательного изучения машины подписываются акты — осмотра и приема-передачи. Покупатель должен получить на руки техпаспорт, а также паспорта на сигнализацию, дополнительное оборудование с соответствующими отметками. Следует проверить наличие руководства по эксплуатации автомобиля, системы сигнализации, магнитолы.

Не постесняйтесь попросить сервисную книжку, где должны стоять отметки о конкретных действиях при предпродажной подготовке, пакет документации на оплату машины, допоборудования, страхового полиса. Если автомобиль пригнан из-за рубежа —прикладывают копию таможенной декларации с указанием вашей машины. Менеджер передает покупателю 2 ключа от замков и номерной жетон, на случай необходимости изготовить дубликат, а также два брелока от системы сигнализации.

Затем достаем приготовленный список и по нему сверяем всю документацию. Если на бланках указаны ваши паспортные данные — внимательно их проверяем. Не оставляем без внимания наличие печатей и подписей продавца. Переписываем, а затем идентифицируем VIN-код, номер двигателя, указанные в регистрах. Если нужно подписать другие документы — внимательно их читаем.

Проводим осмотр сами


Покупка нового автомобиля в салоне — миссия ответственная. Поэтому будущий владелец должен самостоятельно рассмотреть транспорт. Проверьте, нет ли под чистой сухой автомашиной подтеков жидкости, не наблюдается ли при визуальном осмотре явных вмятин, царапин, повреждений. Обратите внимание на двери, дверные проемы, крышку капота, багажника. Эти элементы не должны быть изогнутыми, неровными, выпирающими, перекошенными. Резина с новыми покрышками — определенного диаметра и с рекомендуемым в шинах давлением. Проверьте соответствие маркировкам и целостность стекол.

Попросите менеджера продемонстрировать покупателю работу сигнализации во всех режимах, постановку-снятие с охраны, реагирование на удар либо открывание дверей, показать расположение кнопки "Valet" для отключения системы. Следует осмотреть все дополнительное оборудование, пригодность зеркал.

Визуальное знакомство


Чтобы процесс покупки прошел успешно, осмотрите автомобиль со всех ракурсов. Начните с передней оптики: нет ли на ней трещин, перекосов, сколов. Присядьте и посмотрите на низ бампера и пластиковые детали — отсутствуют ли там трещины либо разрывы. Перейдите к проверке капота на предмет его надежного запирания, упорного устройства, целостности кромки.

Под капотом изучите состояние аккумулятора, исправность шлангов, разъемов. Попросите продавца проверить уровни всех необходимых жидкостей и масла. Внешний осмотр нужно провести сзади машины в той же последовательности, что и спереди. Открыв багажник, убедитесь, что в наличии есть зафиксированное запасное колесо, набор инструментов, домкрат, если они предусмотрены в базовой комплектации производителя.

Следует проверить салон. Распахните все двери, чтобы убедиться, что вами приложены равные усилия, ключи подходят к замкам, а рычажки блокировки исправны.

С включенным мотором


Поставив авто на ручной тормоз, включите нейтральную передачу и запустите движок, прислушайтесь к его работе. Посмотрите, загорелись ли нужные индикаторы на приборной панели. Проверьте люфт руля, сцепление, стеклоподъемники, регулировку электропривода руля, сидений, салонное освещение, печку, кондиционер. Покупка нового автомобиля в салоне требует также проверки осветительных приборов: габаритов, дальних и ближних фар, поворотников, стопов, «авариек», задних фонарей.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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