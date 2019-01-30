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Бангкок вошёл в пятерку самых загрязнённых городов

31.01.2019 15:51 — Разное | СТВ  
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Новости Таиланда. Рекордный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Бангкоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бангкок вошёл в пятерку самых загрязнённых городов

Показатели превысили отметку в 100 микрограммов на кубический метр. Таким образом, столица Таиланда стала пятым городом в мире по уровню загрязнения атмосферы.

Бангкок вошёл в пятерку самых загрязнённых городов

В связи со сложившейся ситуацией власти закрыли все учебные заведения. На перекрёстках пожарные орошают дороги через специальные распылители воды. Жителей просят без необходимости не покидать свои дома, а при перемещении по городу надевать маски и респираторы.
 
 
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Новости Таиланда. Рекордный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Бангкоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Показатели превысили отметку в...
 
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