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«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети
Новости Беларуси. Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева приняла участие в яркой фотосессии.
Бекстейдж съемки был
Результат съемки, а также интервью со спортсменкой, можно будет увидеть в февральском номере бортового журнала OnAir.
В середине января кадрами с фотосесии Дарья Домрачева поделилась на своей странице в Instagram.
Дарья Домрачева:
Болельщики и поклонники оценили результат и отметили, что образы получились очень стильными и нежными.
«Голливудская дива», – отметили в комментариях.
В середине января Дарья Домрачева
А на минувших выходных супруг спортсменки отметил юбилей.
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Новости Беларуси. Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева приняла участие в яркой фотосессии. Бекстейдж съемки был опубликован в официальном...
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