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На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

31.01.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А несколько лет назад стал обладателем премии НАН Беларуси. Несколько лет понадобилось, чтобы внедрить новую технологию в клинике. И сегодня эта разработка помогает десяткам пациентам.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

Проще говоря, в рану вставляется специальный материал, что-то вроде губки, который доставляет в каждую клетку антисептик и антибиотик. Процесс заживления проходит быстрее. А лекарство действует только на пораженный участок.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

Валерий Булавкин, доцент Витебского государственного медицинского университета:
Это, в общем-то, сокращает количество дней, которые проводят больные в стационаре, улучшает лечение, уменьшает инвалидизацию больных, то есть меньше больных становятся инвалидами. Вот основное направление.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

Молодому ученому понадобилось несколько лет, чтобы прийти к использованию новой технологии в клинике. Для лечения хирургических инфекций важно было разработать новые методы лечения. Хронические и гнойные раны, абсцессы, трофические язвы. Их заживлению, уверяет Филипп, мешают так называемые биопленки.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

Анастасия Аласания, СТВ:
Представим, что спичечные коробки – это сильно увеличенные микробы. По отдельности они не представляют особой опасности. А вот вместе образуют своеобразную стену. Ее и называют биопленкой. И для того, чтобы заживление ран прошло более успешно, ее необходимо разрушить.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук. А несколько лет назад получил еще одну премию – Национальной академии наук Беларуси.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

Филипп Плотников, доцент Витебского государственного медицинского университета:
Наука меня интересовала еще со студенческих времен. И после окончания университета я нашел возможность заниматься ей в дальнейшем. И связал свое научное направление с инфекцией в хирургии.

Научные открытия Плотникова не только новые методы лечения в практической хирургии, но и хорошая база для фармакологии. На основе его исследования фармацевты смогут разработать новые лекарства, в том числе антибиотики.
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил...
 
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