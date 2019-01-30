Татьяна Тарасова показала своё ретро-фото в шубе

Новости России. Совсем недавно в Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Его посетила легендарный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.

Татьяна Анатольевна отметила, что ей очень понравилось в белорусской столице и что она приехала на турнир с удовольствием.

Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы

Пока в соревнованиях перерыв, тренер опубликовала на своей странице ретро-фото.



Фото: instagram.com/t.a.tarasova

Татьяна Тарасова:

Немного ретро... Пока перерыв в соревнованиях.

На черно-белом фото Татьяна Анатольевна в шубе, которая стала отличительной чертой тренера.

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Поклонники оценили фото Тарасовой и отметили, что она великая женщина, которая роскошно выглядит.



Фото: instagram.com/t.a.tarasova