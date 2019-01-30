|
Татьяна Тарасова показала своё ретро-фото в шубе
Новости России. Совсем недавно в Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Его посетила легендарный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.
Татьяна Анатольевна отметила, что ей очень понравилось в белорусской столице и что она приехала на турнир с удовольствием.
Пока в соревнованиях перерыв, тренер опубликовала на своей странице ретро-фото.
Татьяна Тарасова:
На черно-белом фото Татьяна Анатольевна в шубе, которая стала отличительной чертой тренера.
Поклонники оценили фото Тарасовой и отметили, что она великая женщина, которая роскошно выглядит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Совсем недавно в Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Его посетила легендарный тренер и комментатор Татьяна Тарасова. Татьяна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)