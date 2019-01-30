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Татьяна Тарасова показала своё ретро-фото в шубе

31.01.2019 14:35 — Разное | СТВ  
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Новости России. Совсем недавно в Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Его посетила легендарный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.

Татьяна Анатольевна отметила, что ей очень понравилось в белорусской столице и что она приехала на турнир с удовольствием.

Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы

Пока в соревнованиях перерыв, тренер опубликовала на своей странице ретро-фото.

Татьяна Тарасова показала своё ретро-фото в шубе
Фото: instagram.com/t.a.tarasova

Татьяна Тарасова:
Немного ретро... Пока перерыв в соревнованиях.

На черно-белом фото Татьяна Анатольевна в шубе, которая стала отличительной чертой тренера.

Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов? (читать далее).

Поклонники оценили фото Тарасовой и отметили, что она великая женщина, которая роскошно выглядит.

Татьяна Тарасова показала своё ретро-фото в шубе
Фото: instagram.com/t.a.tarasova
 
Теги: Минск
 
 
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Новости России. Совсем недавно в Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Его посетила легендарный тренер и комментатор Татьяна Тарасова. Татьяна...
 
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