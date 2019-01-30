ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести новую встречу

31.01.2019 13:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы – в центре внимания президентов. 31 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества. Речь в том числе шла о развитии торгово-экономического сотрудничества. Россия была и остаётся нашим главным торговым партнёром. На её долю приходится более 40% белорусского экспорта.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести новую встречу

Также Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на декабрьских переговорах в Кремле.

Александр Лукашенко: «Не удастся столкнуть белорусов с россиянами»

В конце 2018 года вопросы белорусско-российской интеграции были в топе самых обсуждаемых тем. Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались дважды – 25 и 29 декабря. На одной из встреч президенты договорились о создании межправительственной группы по решению вопросов белорусско-российской повестки. Деятельность группы главы государств также не обошли вниманием. От этой работы лидеры ждут большей эффективности.

Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

По словам министра экономики нашей страны, белорусская сторона уже приступила к работе. А вот с российскими коллегами встретиться намерены в течение ближайшего месяца. Предполагается, что на первом заседании будут обсуждать энергетические вопросы и «налоговый манёвр».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы – в центре внимания президентов. 31 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поступайте в вуз МЧС!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика