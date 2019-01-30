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Гендиректора крупного витебского предприятия ОМОН задержал за вятку
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За взятку в 150 тысяч рублей в Витебске ОМОН задержал гендиректора «Витебскмясомолпрома» Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого и Михаила Славецкого, руководителя частной компании «Витебскторг»,
Зарегистрированные взятки за последние 12 лет
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За взятку в 150 тысяч рублей в Витебске ОМОН задержал гендиректора «Витебскмясомолпрома» Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого...
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