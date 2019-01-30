Гендиректора крупного витебского предприятия ОМОН задержал за вятку

За взятку в 150 тысяч рублей в Витебске ОМОН задержал гендиректора «Витебскмясомолпрома» Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого и Михаила Славецкого, руководителя частной компании «Витебскторг», пишет TUT.by.



Известно, что Виктор Славецкий был главой «Витебского концерна мясо-молочных продуктов» в течение десяти лет. На данный момент он имеет статус помощника гендиректора «Витебскмясомолпрома» Касперовича. Кроме того, Виктор Славецкий избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах. Также в мае 2018-го был удостоен орденом Почета. Его сын, которого тоже зовут Виктор Славецкий, оформлен как индивидуальный предприниматель.



Они подозреваются в получении взятки за закупки товаров у одной коммерческой компании. Все трое задержаны, им грозит от пяти до 15 лет колонии.



Отметим, что за последний год в Беларуси было зарегистрировано около двух тысяч случаев взяточничества. Это рекордный показатель в беларуской истории с 2007-го года.

Зарегистрированные взятки за последние 12 лет