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Гендиректора крупного витебского предприятия ОМОН задержал за вятку

31.01.2019 14:58 — Разное | KYKY  
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За взятку в 150 тысяч рублей в Витебске ОМОН задержал гендиректора «Витебскмясомолпрома» Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого и Михаила Славецкого, руководителя частной компании «Витебскторг», пишет TUT.by.

Известно, что Виктор Славецкий был главой «Витебского концерна мясо-молочных продуктов» в течение десяти лет. На данный момент он имеет статус помощника гендиректора «Витебскмясомолпрома» Касперовича. Кроме того, Виктор Славецкий избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах. Также в мае 2018-го был удостоен орденом Почета. Его сын, которого тоже зовут Виктор Славецкий, оформлен как индивидуальный предприниматель. 

Они подозреваются в получении взятки за закупки товаров у одной коммерческой компании. Все трое задержаны, им грозит от пяти до 15 лет колонии.

Отметим, что за последний год в Беларуси было зарегистрировано около двух тысяч случаев взяточничества. Это рекордный показатель в беларуской истории с 2007-го года.

Зарегистрированные взятки за последние 12 лет

 
Теги: Витебск
 
 
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За взятку в 150 тысяч рублей в Витебске ОМОН задержал гендиректора «Витебскмясомолпрома» Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого...
 
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