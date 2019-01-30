В Беларуси выбрали лучшего лесничего страны

Лучшим лесничим страны по итогам работы за 2018 год стал Виктор Голос.

Победитель конкурса профессионального мастерства из Гомельской области: он трудится в Сметаничском лесничестве Петриковского лесхоза, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

В системе Минлесхоза Виктор Николаевич работает уже 32 года, из них 28 лет – в должности лесничего Сметаничского лесничества. За годы работы проявил себя как грамотный и дисциплинированный руководитель. Под его началом коллектив лесничества стабильно выполняет производственные задания, занимает призовые места в соревновании среди коллективов лесничеств.

«Человек с настойчивым характером, влюблен в свое дело, привык жить его проблемами и достижениями» - именно так характеризуют лесничего в Петриковском лесхозе. К слову, за высокие показатели в работе Виктору Голосу ранее уже было присвоено звание «Лесничий I класса», а за непрерывную и безупречную работу в государственной лесной охране Республике Беларусь вручен нагрудный знак отличия Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай ахове Рэспублікі Беларусь». Кроме того, в 2013 году Виктор Голос был также награжден знаком Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «Ганаровы лесавод».

Лесопокрытая площадь лесничества, в котором трудится сегодня победитель конкурса, составляет более 8000 га.

Торжественная церемония награждения лучшего лесничего страны состоится в Минске во время проведения итогового заседания коллегии Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Конкурс «Лучший лесничий года» проводится ежегодно по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. В нем принимают участие работники всех лесохозяйственных учреждений страны. Победителя конкурса профессионального мастерства определяет специально созданная комиссия. Она оценивает участников по таким критериям, как выполнение показателей лесохозяйственной деятельности лесничеств, использование и внедрение передовых технологий ведения лесного хозяйства, развитие охотничьего и экологического туризма в лесничестве и др. Кроме того, учитываются деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в организациях Министерства лесного хозяйства.

Напомним, в 2017 году звание «Лучшего лесничего года» досталось гомельчанину Юрию Голубу, который более 20 лет трудится лесничим Терюхского лесничества Гомельского опытного лесхоза.