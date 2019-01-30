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Президент об информационной безопасности: Эффективность у нас пока слабая

31.01.2019 15:57 — Разное | Ежедневник  
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Президент об информационной безопасности: Эффективность у нас пока слабая

фото: president.gov.by

Как подчеркнул Лукашенко, информационная безопасность сегодня выдвигается на передний план в функционировании государства.

31 января глава государства провел совещание по вопросам информационной безопасности. Лукашенко отметил серьезность вопроса. «Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный", - констатировал президент.

Он отметил, что этот вопрос затрагивался и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, на предстоящей встрече президенты намерены обсудить, кроме прочих, и эту тему.

Александр Лукашенко подчеркнул, что информационная безопасность - это одно из важных направлений безопасности страны. Поэтому в более масштабном ключе ее планируется обсудить на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси.

"Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны - это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, - это основной вопрос", - почеркнул президент.

"Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете, - констатировал также глава государства. - Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать". 

На совещании также было обсуждался вопрос создания организации, которая будет составлять рейтинги СМИ, а также проблемы рекламного рынка.

 
 
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Как подчеркнул Лукашенко, информационная безопасность сегодня выдвигается на передний план в функционировании государства.
 
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