|
Президент об информационной безопасности: Эффективность у нас пока слабая
31.01.2019 15:57 — Разное | Ежедневник
фото: president.gov.by
Как подчеркнул Лукашенко, информационная безопасность сегодня выдвигается на передний план в функционировании государства.
31 января глава государства провел совещание по вопросам информационной безопасности. Лукашенко отметил серьезность вопроса. «Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный", - констатировал президент.
Он отметил, что этот вопрос затрагивался и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием
Александр Лукашенко подчеркнул, что информационная безопасность - это одно из важных направлений безопасности страны. Поэтому в более масштабном ключе ее планируется обсудить на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси.
"Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны - это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, - это основной вопрос", - почеркнул президент.
"Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете, - констатировал также глава государства. - Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать".
На совещании также было обсуждался вопрос создания организации, которая будет составлять рейтинги СМИ, а также проблемы рекламного рынка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как подчеркнул Лукашенко, информационная безопасность сегодня выдвигается на передний план в функционировании государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)