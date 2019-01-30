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«Золотая лихорадка». Центробанки закупили рекордный за полвека объем золота
31.01.2019 15:32 — Разное | Ежедневник
фото: 4esnok.by
Крупнейшим покупателем золота в мире стала Россия.
Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т. Это самый большой показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт».
Такие данные представил Всемирный совет по золоту (World Gold Council) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), пишет РБК.
Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете.
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Крупнейшим покупателем золота в мире стала Россия.
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