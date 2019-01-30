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«Золотая лихорадка». Центробанки закупили рекордный за полвека объем золота

31.01.2019 15:32 — Разное | Ежедневник  
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«Золотая лихорадка». Центробанки закупили рекордный за полвека объем золота

фото: 4esnok.by

Крупнейшим покупателем золота в мире стала Россия.

Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т. Это самый большой показатель с 1971 года, когда был отменен «золотой стандарт».

Такие данные представил Всемирный совет по золоту (World Gold Council) в отчете «Динамика спроса на золото» (Gold Demand Trends), пишет РБК.

Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту. Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. т золота, говорится в отчете.

Всемирный совет по золоту связывает эти покупки с «повышенным уровнем геополитической и экономической неопределенности», который заставляет центробанки диверсифицировать резервы и фокусироваться на безопасных и ликвидных активах.

Банк России с огромным отрывом стал крупнейшим покупателем золота в 2018 году. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 т — это 42% всех прошлогодних закупок золота центробанками. Это часть кампании по «дедолларизации» экономики, объявленной российскими властями в прошлом году. Хотя Банк России давно наращивает золото в своем портфеле — уже 13 лет подряд.

Напомним, что Нацбанк Беларуси также отчитался о росте золотого запаса – на 1 тонну.  


 
 
 
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