Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов.



Фото: www.wtatennis.com

Стартовавшая сразу с 1/8 финала Арина Соболенко (№ 10 WTA) в двух сетах обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк (№ 52 WTA) — 6:1, 6:4. Продолжительность матча — 70 минут.

В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко станет россиянка Екатерина Александрова (№ 78 WTA).

Днем ранее из одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге в 1/8 финала выбыла белоруска Виктория Азаренко (№ 51 WTA), в двух сетах проигравшая 2-й ракетке мира чешке Петре Квитовой — 2:6, 6:7 (3:7).

Белоруска Вера Лапко (№ 63 WTA) выбыла из одиночного турнира в Санкт-Петербурге еще в квалификации, уступив 225-й ракетке мира Анастасии Зарицкой из Чехии — 2:6, 6:2, 3:6.

В первом круге парного разряда белоруска Вера Лапко с россиянкой Вероникой Кудерметовой обыграли дуэт Ракель Атаво (США) / Катарина Среботник (Словения) — 7:6 (11:9), 7:6 (7:1).

А белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в первом круге проиграли сербским теннисисткам Александре Крунич и Ольге Данилович — 4:6, 4:6.

В первом круге завершили борьбу и Виктория Азаренко с австралийкой Дарьей Гавриловой. Они проиграли россиянкам Екатерине Макаровой и Маргарите Гаспарян — 1:6, 6:2, 8:10.