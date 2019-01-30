«Вопрос на контроле». Миноблисполком лаконично пояснил, что будут делать с магазинами на остановках

В конце декабря прошлого года многие арендаторы торговых павильонов на остановках Минской области получили уведомления от «Миноблдорстроя» о расторжении договор аренды. Выяснилось, что предприятие не имело право сдавать эти площади кому-либо. Торговцы возмущены таким решением. Они обратились в Миноблисполком с просьбой разобраться в ситуации. FINANCE.TUT.BY узнал, что делают власти области для разрешения конфликта.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в редакцию обратился владелец фирмы, которая арендует торговый павильон на остановке в Логойском районе с 2008 года. Ей пришло уведомление от КУП «Минскоблдорстрой», что со мной расторгают договор аренды помещения. "В течение трех месяцев я должен съехать оттуда и вернуть занимаемые площади арендодателю, — рассказывает Сергей. — Моя фирма — добросовестный арендатор. Я вовремя вношу арендную плату, содержу арендованную территорию в порядке".

Такие письма пришли многим арендаторам подобных помещений — их сотни, как говорят сами торговцы. В особенно невыгодном положении оказались арендаторы из Боровлян, которые пару лет назад за свои деньги заменили старые киоски на новые павильоны единого образца. Одна коробка стоила около 20 тысяч долларов. Многие еще не расплатились с кредитами.

«Минскоблдорстрой» объяснил решение о расторжении договоров тем, что «главное управление землеустройства Минского облисполкома начало ряд административных процессов в отношении их предприятия за нецелевое использование предоставленного земельного участка.

— Поэтому мы приняли решение о необходимости в кратчайшие сроки расторгнуть договоры аренды сооружений на автобусных остановках и открытых площадок с покрытием, — пояснили в „Минскоблдорстрое“.

Проще говоря, предприятие не имело право сдавать эти площади и теперь ему грозят штрафы от 20 до 100 базовых величин (от 510 до 2550 рублей) за каждый заключенный договор.

— То есть 20 лет „Минскоблдорстрой“ имел право сдавать, а теперь внезапно не имеет? Выходит, что госконтора облажалась, а нам отвечай?» — задаются закономерным вопросом торговцы, которых выгоняют из магазинов на остановках.

Власти Минской области намерены разобраться в сложившейся ситуации. Правда, пока не говорят как именно и почему только сейчас выяснилось, что остановки и их части нельзя сдавать в аренду.

На вопросы, как они намерены решать вопрос с теми, кто вложил деньги в обустройство торговых точек, а теперь их выселяют буквально на улицу, будут ли арендаторам площадей на остановках предоставлены альтернативные варианты помещений, где они смогут торговать, что планируется делать с магазинами, которые освободят, ответов мы тоже не получили.

— С целью урегулирования ситуации в Минском областном исполнительном комитете 10 января текущего года со всеми заинтересованными службами проведено совещание, в ходе которого были выявлены проблемы, связанные с заключением договоров аренды частей площадок автобусных остановок, — написал нам в своем лаконичном ответе Миноблисполком. — Без государственной регистрации КУП «Минскоблдорстрой» фактически не имеет права сдачи в аренду частей остановочных пунктов и площадок. Для решения вопросов сдачи в аренду площадок или их частей на автобусных остановках и открытых площадок их частей компетентным государственным органам направлены предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты. Данный вопрос находится на контроле в Минском областном исполнительном комитете.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Автодороги общего пользования и их части у нас не регистрируются как капитальные строения»

После выхода материала о выселении арендаторов из магазинов на остановках в редакцию обратился инженер одной из дорожных организаций. Он не захотел, чтобы в тексте указывали его имя и фамилию, но его мнение и примеденные аргументы, подкрепленные ссылками на документы и разъяснения Госкомимущества, показась нам интересными. Он считает, что в отношении КУП „Минскоблдорстрой“ протоколы об административных нарушениях о нецелевом использовании земельных участков составляют неправомерно. Свое мнение инженер подкрепляет выдержками из законов, указов и постановлений.

— Земельные участки предоставляются дорожным организациям под автомобильные дороги и их составные части, включая остановочные площадки. Земля предоставлена правомерно. Сами дороги согласно закону «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства» относятся к объектам, находящимся только в собственности государства. В соответствии с указом президента «О порядке распоряжения государственным имуществом» сдача в аренду сооружений или их частей, находящихся только в собственности государства, если это не препятствует их использованию по основному назначению, осуществляется в соответствии с этим указом, если иное не установлено актами, без предоставления арендатору права на их выкуп. Таким образом, сдавать в аренду части плоскостных сооружений в составе дорог правомерно. Главное, чтобы не ухудшались условия дорожного движения.

Инженер уточняет, что в этом случае назначение земельного участка под дорогой не будет меняться в какой-то его части при сдаче самого плоскостного строения в аренду для использования арендатором в коммерческих целях.

— Кстати, часть денежных средств от получаемой арендной платы идет в бюджет. Об этом нельзя забывать, — говорит мужчина.

По его словам, части республиканских дорог, например, сегодня сдаются в аренду без их государственной регистрации.

— В положении о порядке сдачи в аренду капитальных строений, зданий, сооружений, изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденного указом президента «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», указано, что этим документом устанавливается порядок сдачи в аренду капитальных строений, зданий, сооружений, в том числе права на которые не зарегистрированы в установленном порядке, находящихся в республиканской собственности. Можно смело проводить аналогию и с дорогами в коммунальной собственности.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также инженер дорожной организации обращает внимание на разъяснение Государственного комитет по имуществу о сдаче в аренду частей капитальных строений зданий, сооружений, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке. Там написано, что «при сдаче в аренду части капитального строения, здания, сооружения обязательность регистрации в указанные сроки этой части или капитального строения законодательно не установлена. Следовательно, перечисление в таком случае 100 процентов арендной платы в бюджет не требуется».

— Помимо всего вышесказанного следует отметить, что автомобильные дороги общего пользования и их части у нас не регистрируются в качестве капитальных строений. Регистрация возможна в исключительных случаях при отчуждении некоторых участков дорог в пределах государственной собственности для оформления сделки, — подчеркивает мужчина.