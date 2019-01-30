ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»

31.01.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»

В районном доме культуры состоялся районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019». Участие приняли пять семей Кировщины. Общую победу одержала семья Дрозд из Кировска, которую готовила СШ №1. Второе место присуждено семье Шепитовых (Боровицкая СШ), третье— семья Филимоновых (Мышковичская СШ).

Две семьи стали победителиями в отдельных номинациях. В конкурсе «Визитная картточка семьи «Родовод» лучшей стала семья Ильюткиных (СШ №2 им.К.П. Орловского), с конкурсным заданием «Моя страна — моя семья» лучше справилась семья Прусенковых (Барчицкий УПК ДС-СШ).

Будет дополнено


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»


В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районном доме культуры состоялся районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019». Участие приняли...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 февраля увеличиваются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика