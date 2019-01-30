В Кировске прошел районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»





В районном доме культуры состоялся районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019». Участие приняли пять семей Кировщины. Общую победу одержала семья Дрозд из Кировска, которую готовила СШ №1. Второе место присуждено семье Шепитовых (Боровицкая СШ), третье— семья Филимоновых (Мышковичская СШ).

Две семьи стали победителиями в отдельных номинациях. В конкурсе «Визитная картточка семьи «Родовод» лучшей стала семья Ильюткиных (СШ №2 им.К.П. Орловского), с конкурсным заданием «Моя страна — моя семья» лучше справилась семья Прусенковых (Барчицкий УПК ДС-СШ).

Будет дополнено













































































































































































