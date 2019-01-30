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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (инфографика)
31.01.2019 —
Разное
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Кировец
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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (инфографика)
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