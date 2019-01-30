Организаторы «Рок за Бобров» готовы в этом году накормить всех и завтра назовут хедлайнеров феста

Организаторы фестиваля «Рок за Бобров» завтра, 1 февраля, объявят хедлайнеров феста этого года. Их будет три. «В этом году мы планируем выпилиться в открытый космос и сделать мероприятие такого уровня, какого еще не было в стране. В прошлом году фестиваль был по сути репетицией феста этого года», — рассказала директор по маркетингу ЗАО «Бобруйский бровар» Светлана Волковец.



«Рок за Бобров», 2018 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ожидается, что фестиваль посетят как минимум 50 тысяч человек — в прошлом году насчитали 45 тысяч. Организаторы говорят, что площадка мероприятия увеличится. А еще — что они учли ошибки прошлого года и внесут изменения в организацию. Например, обещают, что фудкорт будет представлен разными типами точек, где будет продаваться и массовая еда, и крафтовые блюда.

— Ни один не уйдет голодным, будь то вегетарианец, веган или любитель сладенького, — уточнила Светлана Волковец. Установят и дополнительные точки продаж воды и прохладительных напитков.

По ее словам, 14 февраля объявят еще одну фишку фестиваля этого года — влюбленные пары получат интересное предложение от организаторов мероприятия.

Фестиваль «Рок за Бобров» пройдет в этом году 3 августа на аэродроме «Боровая». Это будет 12-й по счету музыкальный фестиваль, и продлится он, как планируется, 12 часов. Участие в нем примут 12 коллективов.

В 2018 году на фестивале «Рок за Бобров» выступили «Ляпис 98», «Сплин», «ЛСП», «Звери», «Noize MC», «Дай дорогу!», «Neuro Dubel» и др. Хедлайнером была группа «ДДТ». Как это было, вы можете посмотреть тут.