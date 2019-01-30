Чтобы не просить у мамы. Покупаем ноутбук для учебы (до тысячи рублей)

Ноутбук, наверное, один из самых важных гаджетов в арсенале сегодняшних школьников и студентов. Но выбрать качественную, и при этом не очень дорогую модель довольно сложно. Мы решили помочь и собрали в один материал пятерку относительно недорогих лэптопов (около тысячи рублей), которые будет удобно каждый день брать с собой на учебу.





Достаточно компактный и легкий (1,5 килограмма) ноутбук с 14-дюймовым дисплеем. Его разрешение — 1920 на 1080 пикселей, покрытие экрана — матовое. Благодаря этому панель должна меньше бликовать под солнечными лучами.

Другие характеристики не самые впечатляющие, но с учетом цены ноутбука вполне достаточные: процессор Intel Core i3 7100U, 4 ГБ оперативной памяти, встроенная видеокарта Intel HD Graphics 620 и, что важно, 256 ГБ встроенной памяти на SSD (в большинстве моделей с похожей ценой установлены более медленные HDD-диски). Единственный минус — не самый емкий аккумулятор, на 33 Вт/ч.





Чуть более крупная модель с матовым дисплеем уже на 15,6 дюймов (1920 на 1080 точек). При этом вес лэптопа равняется 1,8 килограммам, но несмотря на это его все еще будет более и менее комфортно носить с собой в рюкзаке. Остальные характеристики достаточно стандартные — процессор Intel Core i3 7020U, 4 ГБ оперативки и 500 ГБ постоянной памяти на HDD.

В наличии также весь необходимый набор портов с полноценным слотом для чтения карт памяти (тот же ASUS X407UA может работать только с microSD-карточками). Емкость встроенного аккумулятора — 30 Вт/ч.





Особенность этой модели — более производительный процессор восьмого поколения Intel Core i3 8130U (в двух первых лэптопах в подборке использовались процессоры седьмого поколения). А еще в ASPIRE 3 необычный жесткий диск на 1016 ГБ (HDD+SSD Cache). Это значит, что часто используемые программы будут загружаться быстрее.

К другим особенностям лэптопа отнесем 15,6-дюймовый экран (1366 на 768 пикселей), 4 ГБ ОЗУ и встроенную графику от Intel. Производитель обещает, что на одном заряде ноутбук продержится до семи часов. Правда весит ноутбук немало — 2,1 килограмма.





Еще один ноутбук, работающий на процессоре Intel Core i3 8130U. Как и в Acer Aspire 3, модель от Lenovo оснащается 4 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Правда тут разрешение матового 15,6-дюймового дисплея выше — 1920 на 1080 пикселей. Кроме того, в Ideapad 330s используется встроенная графика от AMD, а не от Intel.

Точной емкость аккумулятора производитель не сообщает, но говорит, что без подключения к розетке лэптоп «проживет» около семи часов. Корпус устройства выполнен из металла, но вес при этом составляет 1,87 килограмма.





На эту модель предустановлен Linux, но при необходимости Windows можно установить самостоятельно. В остальном перед нами — ничем особо не выделяющийся, но сбалансированный для своей цены ноутбук весом 2,13 килограмма.

У него процессор Intel Core i3 7020U, 4 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища на HDD. Емкость аккумулятора — 40 Вт/ч. Из других особенностей — видеокарта AMD Radeon 520 с двумя гигабайтами собственной памяти.