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Чтобы не просить у мамы. Покупаем ноутбук для учебы (до тысячи рублей)

31.01.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Ноутбук, наверное, один из самых важных гаджетов в арсенале сегодняшних школьников и студентов. Но выбрать качественную, и при этом не очень дорогую модель довольно сложно. Мы решили помочь и собрали в один материал пятерку относительно недорогих лэптопов (около тысячи рублей), которые будет удобно каждый день брать с собой на учебу.

ASUS X407UA


Достаточно компактный и легкий (1,5 килограмма) ноутбук с 14-дюймовым дисплеем. Его разрешение — 1920 на 1080 пикселей, покрытие экрана — матовое. Благодаря этому панель должна меньше бликовать под солнечными лучами.

Другие характеристики не самые впечатляющие, но с учетом цены ноутбука вполне достаточные: процессор Intel Core i3 7100U, 4 ГБ оперативной памяти, встроенная видеокарта Intel HD Graphics 620 и, что важно, 256 ГБ встроенной памяти на SSD (в большинстве моделей с похожей ценой установлены более медленные HDD-диски). Единственный минус — не самый емкий аккумулятор, на 33 Вт/ч.

 

Lenovo V130 15


Чуть более крупная модель с матовым дисплеем уже на 15,6 дюймов (1920 на 1080 точек). При этом вес лэптопа равняется 1,8 килограммам, но несмотря на это его все еще будет более и менее комфортно носить с собой в рюкзаке. Остальные характеристики достаточно стандартные — процессор Intel Core i3 7020U, 4 ГБ оперативки и 500 ГБ постоянной памяти на HDD.

В наличии также весь необходимый набор портов с полноценным слотом для чтения карт памяти (тот же ASUS X407UA может работать только с microSD-карточками). Емкость встроенного аккумулятора — 30 Вт/ч.

 

Acer ASPIRE 3


Особенность этой модели — более производительный процессор восьмого поколения Intel Core i3 8130U (в двух первых лэптопах в подборке использовались процессоры седьмого поколения). А еще в ASPIRE 3 необычный жесткий диск на 1016 ГБ (HDD+SSD Cache). Это значит, что часто используемые программы будут загружаться быстрее.

К другим особенностям лэптопа отнесем 15,6-дюймовый экран (1366 на 768 пикселей), 4 ГБ ОЗУ и встроенную графику от Intel. Производитель обещает, что на одном заряде ноутбук продержится до семи часов. Правда весит ноутбук немало — 2,1 килограмма.

 

Lenovo Ideapad 330s 15


Еще один ноутбук, работающий на процессоре Intel Core i3 8130U. Как и в Acer Aspire 3, модель от Lenovo оснащается 4 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Правда тут разрешение матового 15,6-дюймового дисплея выше — 1920 на 1080 пикселей. Кроме того, в Ideapad 330s используется встроенная графика от AMD, а не от Intel.

Точной емкость аккумулятора производитель не сообщает, но говорит, что без подключения к розетке лэптоп «проживет» около семи часов. Корпус устройства выполнен из металла, но вес при этом составляет 1,87 килограмма.

 

DELL INSPIRON 3576


На эту модель предустановлен Linux, но при необходимости Windows можно установить самостоятельно. В остальном перед нами — ничем особо не выделяющийся, но сбалансированный для своей цены ноутбук весом 2,13 килограмма.

У него процессор Intel Core i3 7020U, 4 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища на HDD. Емкость аккумулятора — 40 Вт/ч. Из других особенностей — видеокарта AMD Radeon 520 с двумя гигабайтами собственной памяти.

 
 
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Выбираем относительно недорогой ноутбук для учебы.
 
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Светлы шлях
Единство
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