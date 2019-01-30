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Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января

31.01.2019 17:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Порядок оформления и выдачи больничных меняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, для родителей, чьи дети находятся в клинике не по месту жительства к больничному добавят дополнительный день.

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января

Врачи будут пользоваться бланками нового образца, но и прежде выпущенные пока будут действительны. Уточнена также информация, которую необходимо указывать при оформлении больничного, а также круг лиц, которым выдается документ. А вот неработающие граждане будут получать справку о временной нетрудоспособности.

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Расширен круг лиц, в отношении которых будет проводиться экспертиза временной нетрудоспособности и выдаваться, например, справка о временной нетрудоспособности. Люди, которые не трудоустроены и не стоят на учете в органах по труду и занятости соцзащиты, будут получать справку о временной нетрудоспособности. Также люди, ухаживающие за инвалидами 1-й группы на случай, если заболел тот человек, который официально оформлен по уходу за инвалидом, мы этим людям сможем выдавать справку о временной нетрудоспособности. Раньше этой нормы не было.

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января

В перспективе листки нетрудоспособности станут электронными. В течение трёх лет Министерство здравоохранения Беларуси рассчитывает полностью перейти на электронный формат.
 
 
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Новости Беларуси. Порядок оформления и выдачи больничных меняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, для родителей, чьи дети находятся...
 
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Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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