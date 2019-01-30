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Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января
Новости Беларуси. Порядок оформления и выдачи больничных меняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, для родителей, чьи дети находятся в клинике не по месту жительства к больничному добавят дополнительный день.
Врачи будут пользоваться бланками нового образца, но и прежде выпущенные пока будут действительны. Уточнена также информация, которую необходимо указывать при оформлении больничного, а также круг лиц, которым выдается документ. А вот неработающие граждане будут получать справку о временной нетрудоспособности.
Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
В перспективе листки нетрудоспособности станут электронными. В течение трёх лет Министерство здравоохранения Беларуси рассчитывает полностью перейти на электронный формат.
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Новости Беларуси. Порядок оформления и выдачи больничных меняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, для родителей, чьи дети находятся...
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