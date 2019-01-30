Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото

Новости России. Старшая дочь Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – показала архивные семейные фото в день рождения мамы.

Снимки были опубликованы на странице Анны Нахапетовой в Instagram.

На фото она вместе с сестрами – Марией и Анастасией.



Фото: instagram.com/anahapetova

Анна Нахапетова:

Мы вместе и ТЫ была бы счастлива. Спасибо за нас... С Днём Рождения, МАМА! Мы скучаем... очень.

31 января Вере Глаголевой исполнилось бы 63 года. Актрисы и режиссера не стало в августе 2017 года.

«Ты дарила нам только радость»: коллеги и друзья вспоминают Веру Глаголеву ( читать далее ).



Фото: instagram.com/anahapetova



Фото: instagram.com/anahapetova



Фото: instagram.com/anahapetova



Фото: instagram.com/anahapetova



Фото: instagram.com/anahapetova