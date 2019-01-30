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Дочь Веры Глаголевой в день рождения мамы показала редкие семейные фото
Новости России. Старшая дочь Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – показала архивные семейные фото в день рождения мамы.
Снимки были опубликованы на странице Анны Нахапетовой в Instagram.
На фото она вместе с сестрами – Марией и Анастасией.
Анна Нахапетова:
31 января Вере Глаголевой исполнилось бы 63 года. Актрисы и режиссера не стало в августе 2017 года.
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Новости России. Старшая дочь Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – показала архивные семейные фото в день рождения мамы. Снимки были опубликованы на странице Анны...
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