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Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»
Новости Беларуси. На совещании у Президента с представителями СМИ речь также шла о необходимости создания ещё одной специальной организации, которая будет оценивать рейтинги белорусских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И здесь самое главное — доверие. Как обычных зрителей, читателей, так и самих СМИ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как рассказала по итогам прошедшего во Дворце Независимости совещания пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, в ближайшие дни на рассмотрение Александра Лукашенко будет внесено конкретное предложение о создании в стране новой системы медиаизмерений.
Вопрос этот серьезный, ведь от функционирования данной системы в первую очередь напрямую зависит финансовое состояние СМИ. Варианты организации данного процесса различные: от привлечения зарубежной международно признанной исследовательской компании до создания собственного государственного измерителя. Выслушав все аргументы, глава государства обозначил главный критерий – система должна работать в интересах страны.
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Новости Беларуси. На совещании у Президента с представителями СМИ речь также шла о необходимости создания ещё одной специальной организации, которая будет...
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