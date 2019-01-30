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Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»

31.01.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На совещании у Президента с представителями СМИ речь также шла о необходимости создания ещё одной специальной организации, которая будет оценивать рейтинги белорусских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обсудил с представителями СМИ вопросы информационной безопасности

И здесь самое главное — доверие. Как обычных зрителей, читателей, так и самих СМИ.

Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Также назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке. Мы с вами обсудим этот блок вопросов. И в связи с этим вопрос о рекламном рынке. Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались, прежде всего, у нас в стране, у вас – ведущих средств массовой информации.

Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»

Как рассказала по итогам прошедшего во Дворце Независимости совещания пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, в ближайшие дни на рассмотрение Александра Лукашенко будет внесено конкретное предложение о создании в стране новой системы медиаизмерений.

Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»

Вопрос этот серьезный, ведь от функционирования данной системы в первую очередь напрямую зависит финансовое состояние СМИ. Варианты организации данного процесса различные: от привлечения зарубежной международно признанной исследовательской компании до создания собственного государственного измерителя. Выслушав все аргументы, глава государства обозначил главный критерий – система должна работать в интересах страны.
 
 
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Новости Беларуси. На совещании у Президента с представителями СМИ речь также шла о необходимости создания ещё одной специальной организации, которая будет...
 
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