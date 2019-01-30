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В Австралии собаки будут охранять посетителей кафе от наглых чаек

31.01.2019 15:57 — Разное | СТВ  
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Новости Австралии. Собаки будут защищать посетителей оперы в Сиднее от назойливых чаек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии собаки будут охранять посетителей кафе от наглых чаек

На такие меры было решено пойти из-за поведения птиц, которые прямо из тарелок нагло отбирают еду у посетителей кафе и ресторанов, расположенных у здания оперы.

В Австралии собаки будут охранять посетителей кафе от наглых чаек

Теперь у столиков будут дежурить 5 специально обученных четвероногих, задача которых – отпугивать чаек. Ранее администрация театра пробовала избавиться от приставучих птиц с помощью технологичного «пугала», на которое было затрачено более 6 500 долларов. Однако пернатые быстро привыкли к нему и перестали бояться.

В Австралии собаки будут охранять посетителей кафе от наглых чаек
 
 
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Новости Австралии. Собаки будут защищать посетителей оперы в Сиднее от назойливых чаек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такие меры было решено...
 
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