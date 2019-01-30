Фильм про ужасы провинциальной Беларуси. Кто победил на velcom smartfilm?

Сегодня завершился 8-й фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm. В этом году фестиваль поставил новые рекорды: в нем приняло участие 334 работы из более 60 стран. Главную награду жюри присудило белорусскому фильму «Периферия» (автор — Варвара Щука).





Первое, второе и третье места жюри распределило между фильмами «Дикая природа; Леса подводного мира» (реж. Мэтт Биггс), «Сонатина» (реж. Вонг Хои) и «Искушение» (реж. Валерий Артемьев).

В основной шорт-лист фестиваля velcom Smartfilm были отобраны одиннадцать лучших работ из 334 короткометражных фильмов из более 60 стран мира. В число финалистов попали белорусские фильмы «Периферия», «Искушение», «ТеЛо» и «Эффект Моли», иностранные картины «8 бит» (8 bit, Россия), «Радио» (Radio, Египет), «Дикая природа; Леса подводного мира» (Gwylvos; Forests Beneath the Waves, Англия), «Червь» (Feculent, Нигерия), «Беглецы» (Fugitives, Колумбия) «2ЛИЦА» (2FACES, Мартиника) и «Сонатина» (Sonatina, Гонконг).

Победителем в специальной номинации «Лучший байопик» стал египетский фильм «Радио» (реж. Ахмед Аллам). Награду в номинации «Лучший сценарий, основанный на реальных событиях» присудили картине «Беглецы» Фрэнка Бенитеза (Колумбия).

В состав жюри фестиваля в этом году вошли киновед, программный директор кинофестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов, кинокритик Антон Сидоренко, кинокритик, член Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI Анна Ефременко, продюсер Леонид Калитеня, киновед, координатор национального конкурса ММКФ «Лістапад» Николай Лавренюк и журналист, кинообозреватель Тарас Тарналицкий.

Параллельно с киноэкспертами выбрать лучшие фестивальные фильмы могли и зрители: все желающие имели возможность принять участие в народном голосовании, которое проходило на сайте фестиваля. А самые преданные поклонники кинематографа успешно прошли специальный кинотест, благодаря чему смогли войти в состав народного жюри, чтобы под председательством режиссера и сценариста Влады Сеньковой из 10 работ-лидеров голосования на сайте выбрать лучшую. В шорт-лист народного голосования вошли белорусские фильмы «Ангел На Рождество», «В год свиньи», «Вера», «Квартирант», «Рожденные в тени», «Терапия», «Эффект Моли», «Я помогу тебе встать» и «Первый день», а также одна работа из России — лента «Путешествие». Симпатии кинолюбителей и победу в номинации народного жюри завоевал фильм «Путешествие» (реж. Арина Салахутдинова).

С 2011 года velcom Smartfilm — главный белоруссий фестиваль мобильного кино. Организаторы конкурса — компания velcom и Министерство культуры Республики Беларусь, генеральный партнер проекта — компания Huawei.

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