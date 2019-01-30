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Дождь и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 1 февраля

31.01.2019 18:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Дождь и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 1 февраля
Фото из открытых источников

Дождь и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 1 февраля Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
На большей части территории страны пройдут дождь и мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до 3 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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