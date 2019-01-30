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Минское «Динамо» играет дома против «Адмирала». Онлайн матча

31.01.2019 18:30 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» после долгой паузы возвращается на домашнюю арену, где сыграет с аутсайдером Восточной конференции КХЛ — «Адмиралом» из Владивостока.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уже сегодня «зубры» могут потерять даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Это произойдет, если «Динамо» сегодня потерпит поражение. Более того, даже в случае победы минчане расстанутся с надеждами в том случае, если «Сочи» наберет хотя бы одно очко в игре против «Слована».

Что касается «Адмирала», то еще перед стартом сезона было очевидно, что клуб из Владивостока не сможет бороться за плей-офф. Дальневосточная команда не смогла собрать боеспособный состав и оказалась на дне турнирной таблицы Восточной конференции. Последняя встреча «Адмирала» с домашним разгромом от «Амура» — 0:7.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи. Начало — в 19.30.

 
 
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Минское «Динамо» после долгой паузы возвращается на домашнюю арену, где сыграет с аутсайдером Восточной конференции КХЛ - «Адмиралом» из Владивостока.
 
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