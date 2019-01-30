|
Металлографический комплекс для проведения сложных пожарно-технических экспертиз появится у брестских экспертов
31.01.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
В первом квартале 2019 года центральным аппаратом Государственного комитета судебных экспертиз в управление по Брестской области будет передан современный комплекс оборудования для проведения металлографических исследований оплавлений, образующихся при коротком замыкании медных проводников как до пожара, так и в условиях пожара. Ранее брестскими пожарно-техническими экспертами проводились все инструментальные исследования на базе главного управления специальных экспертиз ГКСЭ в городе Минске.
Необходимость приобретения данного оборудования связана с увеличением количества пожарно-технических экспертиз в регионе на 34,4%. С помощью современного комплекса специалисты на месте смогут определять временной момент возникновения оплавления на фрагментах проводов, что в свою очередь подтвердит либо объективно исключит причину пожара от короткого замыкания. За 2018 год экспертами проведено более 230 исследований образцов с оплавлениями.
Укомплектование областного экспертного ведомства металлографическим комплексом позволит сократить сроки проведения пожарно-технических экспертиз в Брестской области, что обеспечит дополнительную оперативность рассмотрения материалов проверок, в том числе по страховым выплатам, и расследования уголовных дел по фактам пожаров.
Татьяна Коток, официальный представитель управления
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Металлографический комплекс для проведения сложных пожарно-технических экспертиз появится у брестских экспертов
В первом квартале 2019 года центральным аппаратом Государственного комитета судебных экспертиз в управление по Брестской области будет передан современный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)