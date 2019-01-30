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Металлографический комплекс для проведения сложных пожарно-технических экспертиз появится у брестских экспертов

31.01.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В первом квартале 2019 года центральным аппаратом Государственного комитета судебных экспертиз в управление по Брестской области будет передан современный комплекс оборудования для проведения металлографических исследований оплавлений, образующихся при коротком замыкании медных проводников как до пожара, так и в условиях пожара. Ранее брестскими пожарно-техническими экспертами проводились все инструментальные исследования на базе главного управления специальных экспертиз ГКСЭ в городе Минске.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63059.php

Необходимость приобретения данного оборудования связана с увеличением количества пожарно-технических экспертиз в регионе на 34,4%. С помощью современного комплекса специалисты на месте смогут определять временной момент возникновения оплавления на фрагментах проводов, что в свою очередь подтвердит либо объективно исключит причину пожара от короткого замыкания. За 2018 год экспертами проведено более 230 исследований образцов с оплавлениями.

Укомплектование областного экспертного ведомства металлографическим комплексом позволит сократить сроки проведения пожарно-технических экспертиз в Брестской области, что обеспечит дополнительную оперативность рассмотрения материалов проверок, в том числе по страховым выплатам, и расследования уголовных дел по фактам пожаров.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
Теги: Минск
 
 
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В первом квартале 2019 года центральным аппаратом Государственного комитета судебных экспертиз в управление по Брестской области будет передан современный...
 
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