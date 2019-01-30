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Фаворитка «Оскара» и еще три фильма. Что смотреть в кино с 31 января: советует критик

31.01.2019 18:37 — Разное | СТВ  
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет фильм-рекордсмен по числу номинаций на премию «Оскар» об интригах королевского двора, истории двух преступников – из США и Аргентины,  а также картина о трагических событиях на барже, вывозившей людей из блокадного Ленинграда.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Фаворитка

Фаворитка «Оскара» и еще три фильма. Что смотреть в кино с 31 января: советует критик
Фото: Yorgos Lanthimos. Fox Searchlight

При дворе королевы Анны неограниченную власть имеет леди Сара Черчилль – она фактически управляет страной. В один день при дворе появляется новая дама – Абигайль Мэшем, которая начинает завоевывать симпатию королевы и становится настоящей угрозой для леди Сары.

Антон Коляго:
Первая большая студийная работа грека Йоргоса Лантимоса, мастера механически заторможенных артхаусных хитов. Вы, вероятно, хорошо помните его антиутопию «Лобстер» или даже год назад томились в заполненном зале кинотеатра «Москва» на показе «Убийства священного оленя» в рамках «Лiстапада». Так вот, смешная и суетливая «Фаворитка» – еще и первое живое, и целиком понятное кино Лантимоса, где он вместо эпатажа условностями и вопросов без ответов остроумно рассказал о любви, жажде власти и женском взгляде на нее. Но самый главный аргумент за просмотр, конечно же, – 10 номинаций на «Оскар», больше нет ни у одного фильма.

Белый парень Рик

Фаворитка «Оскара» и еще три фильма. Что смотреть в кино с 31 января: советует критик
Фото: Scott Garfield. CTMG, Inc.

История жизни американца Ричарда Вэрша-младшего, которая основана на реальных событиях. В 80-е парень работал тайным осведомителем для полицейских, после чего стал наркодилером и был приговорен к пожизненному заключению.

Антон Коляго:
Второй за две недели фильм с Мэттью МакКонахи, где он возвращается к привычному за последние годы амплуа непутевого провинциального «гангстера». Фильм пересказывает реальную и довольно популярную газетную историю, главную роль играет дебютант с явно большим будущим – Ричи Мерритт, а опустошенный Детройт чем-то напоминает балабановские 90-е. Пример крушения американской мечты, правда, мог бы быть и повыразительнее – про настоящего 14-летнего наркоторговца Рика вы из фильма едва ли узнаете больше, чем из «Википедии».

Ангел

Фаворитка «Оскара» и еще три фильма. Что смотреть в кино с 31 января: советует критик
Фото: imdb.com

17-летний Карлитос знакомится с Рамоном в школе. Парни вместе совершают преступления для самовыражения. Фильм основан на реальной истории парня из Аргентины, который прославился своей жестокостью и до сих пор отбывающего самый продолжительный тюремный срок в истории страны.

Антон Коляго:
Несмотря на то, что спродюсированное Педро Альмодоваром кино рассказывает о реально существующем аргентинском медвежатнике и маньяке, со своим, как утверждается, давно сошедшим с ума прототипом оно имеет мало чего общего. Это беллетризованная и даже романтическая фантазия в духе «Бонни и Клайда», яркая история жестокого человека, которому не хватало лишь немного любви. Если Эндрю Кьюненен из «Американской истории преступлений» – ваш любимый экранный герой прошлого года, то и «Ангел» должен прийтись по вкусу.

Спасти Ленинград

Фаворитка «Оскара» и еще три фильма. Что смотреть в кино с 31 января: советует критик
Фото: instagram.com/universalpicturesrussia

В сентябре 1941 года влюбленные Костя и Настя оказываются на барже, вывозящей людей из блокадного Ленинграда. Баржа попадает в шторм и терпит крушение, а к месту бедствия слетаются самолеты врага. История основана на реальных событиях.

Антон Коляго:
Новый российский блокбастер о войне, как ни удивительно, но без Александра Петрова и танков. Вместо них – намного менее известные Гела Месхи и Мария Мельникова и трагические события на ленинградской барже №725. Историю страшной трагедии режиссер Алексей Козлов попытался превратить как будто бы в ремейк «Титаника» пополам со «Спасти рядового Райана» – при просмотре можно лишь устать считать отсылки к голливудской классике, а чего-то иного от этой картины ждать не стоит.


 
 
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет фильм-рекордсмен по числу номинаций на премию «Оскар» об интригах королевского двора, истории двух...
 
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