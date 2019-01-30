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Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?
Новости Беларуси. Распробовать классику. От знаменитой верещаки Коласа до паприки гендл Стокера. В меню столичных ресторанов появились блюда, описанные в книжных бестселлерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гастрономической неделе участвуют 13 заведений, повара которых представили свое видение блюд из произведений Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Николая Гоголя, братьев Гримм.
Посетители могут выбрать себе как легкую закуску в виде салата от Астрид Линдгрен, так и килограммовое императорское угощение из морских деликатесов – рецепт из культового романа «Песнь льда и пламени».
Елена Масилевич, шеф-повар ресторана:
Гастрономическая неделя своего рода вкусный старт главного литературного события года. 26 Минская международная книжная выставка-ярмарка примет гостей уже через неделю. Неслучайно ее девиз «Больше чем книги».
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Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?
Новости Беларуси. Распробовать классику. От знаменитой верещаки Коласа до паприки гендл Стокера. В меню столичных ресторанов появились блюда, описанные в книжных...
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