ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?

31.01.2019 17:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Распробовать классику. От знаменитой верещаки Коласа до паприки гендл Стокера. В меню столичных ресторанов появились блюда, описанные в книжных бестселлерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?

В гастрономической неделе участвуют 13 заведений, повара которых представили свое видение блюд из произведений Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Николая Гоголя, братьев Гримм.

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?

Посетители могут выбрать себе как легкую закуску в виде салата от Астрид Линдгрен, так и килограммовое императорское угощение из морских деликатесов – рецепт из культового романа «Песнь льда и пламени».

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?

Елена Масилевич, шеф-повар ресторана:
Короткевича, Якуба Колоса наших писателей, по Ильфа и Петрову у нас шейка с грибным соусом, по Чехову из «Записок гурмана» селедка с мойвой идет с горчичным соусом, где хорошо описано «с икоркой да с хлебушком». Верещака с блинами.

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?

Гастрономическая неделя своего рода вкусный старт главного литературного события года. 26 Минская международная книжная выставка-ярмарка примет гостей уже через неделю. Неслучайно ее девиз «Больше чем книги».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Распробовать классику. От знаменитой верещаки Коласа до паприки гендл Стокера. В меню столичных ресторанов появились блюда, описанные в книжных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика