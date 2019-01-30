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Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Как не попасть в капкан долевого строительства, не стать участником «вечной» стройки, и гарантированно получить свои метры? Эксперты при покупке «вторички» советуют обращаться в агентства недвижимости, которые поручатся за чистоту сделки. Ввязались в стройку?
Используйте договор долевого строительства – он проходит регистрацию в местном исполнительном органе. Предлагают подписать иные бумаги – уносите подальше и деньги, и ноги.
Никита Михайлов:
Когда терпение участников «вечной» стройки подошло к эпилогу, люди помчались в гражданский суд, а затем и в правоохранительные органы.
Впервые минчане услышали о двойных стандартах по перепродаже недвижимости в 2013 году, когда разразился скандал с домом в Каменной Горке. Как только запахло жареным, участники строительной аферы поспешили скрыться. Чтобы обезопасить белорусов на будущее, было принято решение о регистрации долевых бумаг Мингорисполкомом. Но эпизоды, когда буква закона не останавливает любителей заработать на чужих метрах, периодически взрывают новостные ленты.
Эти договоры, в отличие от долевых, не регистрирует Мингорисполком, их не нужно визировать у застройщика. Нашлись те, кто воспользовался этим нюансом и пошёл в обход закона. Фирма, с которой имел дело наш герой, до последнего старалась держать хорошую мину при плохой игре и уверяла клиентов: все вопросы будут вот-вот решены.
Мужчина:
Но отчаянные попытки выдать произошедшее за случайную ошибку ценой в сотни тысяч долларов рассыпались о девятый вал вопросов со стороны сотрудников правоохранительных органов. 18 января 2019 года расследование уголовного дела было завершено.
По данным СК, мужчина на протяжении нескольких лет получал деньги от дольщиков, заключал фиктивные бумаги купли-продажи недвижимости, а также соглашения залога и займа. Одну и ту же квартиру в строящихся домах он продавал дважды. Сумма ущерба – более двух миллионов рублей.
Дарина Гулюта:
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Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Как не попасть в капкан долевого строительства, не стать участником «вечной» стройки, и гарантированно получить свои метры? Эксперты при покупке «вторички»...
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