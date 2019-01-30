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Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

31.01.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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Как не попасть в капкан долевого строительства, не стать участником «вечной» стройки, и гарантированно получить свои метры? Эксперты при покупке «вторички» советуют обращаться в агентства недвижимости, которые поручатся за чистоту сделки. Ввязались в стройку?

Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Используйте договор долевого строительства – он проходит регистрацию в местном исполнительном органе. Предлагают подписать иные бумаги – уносите подальше и деньги, и ноги.

Минчанин Никита Михайлов этого не сделал, и сегодня не спит по ночам, а лицо просит не показывать. О том, что он стал жертвой спрута двойных перепродаж – в его семье не знают и уже сидят на чемоданах, ожидая скорого переезда в новые пенаты.

Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Никита Михайлов:
Узнали о квартире на сайте в июне 2015 года. И до декабря 2015 года мною было внесено 103 тысячи долларов США, в эквиваленте. Это – трёхкомнатная квартира, 106 квадратных метров, в строящемся доме по улице Воронянского, ныне – дом 40, на 5-ом этаже. На данный момент идёт судебное разбирательство относительно моего права собственности на данную квартиру. Подрядчик произвёл продажу данной квартиры два раза, но в этой цепочке я был первым покупателем.

«В этой цепочке я был первым»: квартиру в новостройке на Воронянского одновременно продали разным хозяевам

Когда терпение участников «вечной» стройки подошло к эпилогу, люди помчались в гражданский суд, а затем и в правоохранительные органы.

Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Впервые минчане услышали о двойных стандартах по перепродаже недвижимости в 2013 году, когда разразился скандал с домом в Каменной Горке. Как только запахло жареным, участники строительной аферы поспешили скрыться. Чтобы обезопасить белорусов на будущее, было принято решение о регистрации долевых бумаг Мингорисполкомом. Но эпизоды, когда буква закона не останавливает любителей заработать на чужих метрах, периодически взрывают новостные ленты.

Многие застройщики рассчитываются с подрядчиком за работы квартирами, в том числе в недостроенных домах. Подрядчики продают такие квартиры по предварительным бумагам купли-продажи.

Эти договоры, в отличие от долевых, не регистрирует Мингорисполком, их не нужно визировать у застройщика. Нашлись те, кто воспользовался этим нюансом и пошёл в обход закона. Фирма, с которой имел дело наш герой, до последнего старалась держать хорошую мину при плохой игре и уверяла клиентов: все вопросы будут вот-вот решены.

Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Мужчина:
Мы другую квартиру в этом же доме предоставляем. До 20 сентября это всё переоформим. Мы тоже заинтересованы в мирном урегулировании этого вопроса.

Но отчаянные попытки выдать произошедшее за случайную ошибку ценой в сотни тысяч долларов рассыпались о девятый вал вопросов со стороны сотрудников правоохранительных органов. 18 января 2019 года расследование уголовного дела было завершено.

Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Дарина Гулюта, юрист:
Управление Следственного комитета по г. Минску завершило расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ОДО «Копинстрой». Потерпевшими признаны 28 человек, сумма ущерба – более 2 миллионов рублей.

По данным СК, мужчина на протяжении нескольких лет получал деньги от дольщиков, заключал фиктивные бумаги купли-продажи недвижимости, а также соглашения залога и займа. Одну и ту же квартиру в строящихся домах он продавал дважды. Сумма ущерба – более двух миллионов рублей.  

Дарина Гулюта:
Бывшего руководителя организации привлекают по нескольким статьям УК, а именно – совершение мошенничества в крупном размере, также – уклонение от уплаты налогов. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Следователями допрошено более сотни свидетелей, изъято и изучено 30 томов документации. Предполагается, что судебное разбирательство займёт несколько месяцев.
 
Теги: Минск
 
 
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Как не попасть в капкан долевого строительства, не стать участником «вечной» стройки, и гарантированно получить свои метры? Эксперты при покупке «вторички»...
 
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