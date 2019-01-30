В проект Инвестиционной программы Гродненщины на 2019 год вошли четыре объекта на территории Волковысского района





С целью эффективного и рационального использования средств областного бюджета и других источников финансирования, направляемых на инвестиции в основной капитал облисполкомом разработан проект инвестиционной программы Гродненской области на 2019 год.

Программой на объекты строительства в 2019 году планируется направить из областного бюджета 99 000 000 рублей. Из общего объема средств на погашение основного долга и процентов по кредитам банков, привлеченным в установленном порядке на финансирование объектов инвестиционных программ 2008 – 2013 годов, предусматривается 157 731 рубль. В сфере жилищного строительства предусматривается направить 50 925 803 рубля.

В Перечень объектов, проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и благоустройство которых в 2019 году планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, включая объекты, введенные в эксплуатацию, в Волковысском районе вошли четыре объекта:

«Строительство станции обезжелезивания в аг. Ендриховцы Волковысского района» (включая проектно-изыскательские работы) с лимитом капитальных вложений на 2019 год в сумме 60 000 рублей;

«Строительство станции обезжелезивания в д. Теолин Волковысского района» (включая проектно-изыскательские работы) с лимитом капитальных вложений на 2019 год в сумме 60 000 рублей;

«Строительство двух котельных на местных видах топлива и реконструкция тепловых сетей в агрогородке Верейки Волковысского района. I пусковой комплекс. Строительство котельной мощностью 0,6 МВт по улице Дружная и реконструкция тепловых сетей. Корректировка. II пусковой комплекс. Строительство котельной мощностью 1,6 МВт по улице Гродненская и реконструкция тепловых сетей с лимитом капитальных вложений на 2019 год в сумме 120 000 рублей;

Корректировка» (включая проектно-изыскательские работы) и «Тепловая модернизация фасада здания с капитальным ремонтом кровли и помещений средней школы № 2 в городе Волковыске по улице Кутузова, 12» (включая проектно-изыскательские работы) с лимитом капитальных вложений на 2019 год в сумме 6500 рублей.

Затем инвестиционная программа должна быть утверждена Гродненским областным Советом депутатов.

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